Владимир Остапчук разводится с женой: первые подробности

Владимир Остапчук и Елена Войтенко подали на развод.

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Известный украинский ведущий, актер и шоумен Владимир Остапчук и его жена Елена Войченко решили расторгнуть брак. Заявление о разводе супругов появилось на сайте Подольского районного суда.

Судя по указанной информации, исковое заявление подал Владимир Остапчук во вторник, 22 октября.

Владимир Остапчук разводится с женой скриншот

Отметим, что Елена и Владимир уже подтвердили новость о разводе, но пока не стали говорить о причинах расставания. Так, в комментарии для журнала Viva! Остапчук и Войченко сказали:

“В сети появилась информация о нашем разводе. Да, это правда. Жизнь непредсказуема и так случается. Искренне сказать, мы не хотим выносить наши личные взаимоотношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно оберегаем наше личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей. Между нами годы крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизнь на две страны, что далеко не легко, и многое другое. Время, которое мы провели вместе мы вспоминаем с благодарностью, а в будущее смотрим по-новому. Пока это все, что мы хотим сказать, и просим с уважением относится к нашему решению и к этой ситуации“.

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Владимир и Елена знакомы со времен учебы в университете. Они поженились в 2007 году. В браке родилось двое детей - дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Отметим, что недавно ведущий признался, что живет на две страны так, как его семья переехала в Канаду.

Напомним, ранее телеведущий Владимир Остапчук признался, о чем мечтал в детстве.

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