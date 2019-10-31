Телеведущий прогулялся по городу в стильном наряде .

"Стильно и красиво": Почти разведенный Остапчук покорил Сеть новым фото instagram.com/vova_ostapchuk

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Телеведущий Владимир Остапчук, который недавно признался в интервью Маше Ефросининой, что обожает ходить на шопинг и покупать дорогую одежду, покорил поклонников своим внешним видом на новом фото. К слову, после сообщении о скором разводе с женой Еленой - Остапчук не баловал фолловеров частыми публикациями. Однако теперь Владимир, похоже, “вернулся в строй“ - и запостил в Инстаграм фото, сделанное на улице. Остапчук позирует в джинсах, заправленных в объемные ботинки, темной футболке и светло-сером полупальто.

Осень - моя любимая пора 😘

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*после зимы, весны и лета, - написал Остапчук.

Фолловеры отметили, что фото очень позитивное, а Владимир на нем - красивый и стильный.

Ранее мы писали, что супруга Владимира Остапчука показала, как проводит Хэллоуин.

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