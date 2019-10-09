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"Танці з зірками 2019": Остапчук признался, на сколько похудел в первые недели шоу

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Владимир Остапчук рассказал о своем похудении во время участия в "Танцях з зірками 2019".
"Танці з зірками 2019": Остапчук признался, на сколько похудел в первые недели шоу
"Танці з зірками 2019": Остапчук признался, на сколько похудел в первые недели шоу
instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский ведущий, актер и шоумен Владимир Остапчук признался, сколько сбросил килограммов на первых неделях участия в популярном проекте “Танці з зірками 2019“.

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Так, на своей странице в Instagram артист сообщил, что за первые две недели на проекте он похудел на 7 килограммов. После такого результата Остапчук решил, что худеть “дальше некуда“ и отправился на тренировки в специализированный клуб для профессиональных спортсменов и желающих изменить себя Smidyuk Аcademy. Кроме того, Владимир рассекретил, какие именно делает упражнения.

К своему посту Остапчук прикрепил снимок с предыдущего выпуска “Танців з зірками 2019“, во время которого он исполнил пасодобль с партнером Анны Ризатдиновой Александром Прохоровым.

“Хейтеры скажут “фотошоп“. За первые 2 недели проекта @tanci1plus1 я похудел на 7 килограммов. Потом понял - дальше некуда. И быстро пошёл заниматься к @roman_smidyuk в @smidyukacademy.
Основной упор:
- ноги, ведь от их силы зависят поддержки и сохранность партнерши.
- суперсеты для рук
- тренировки full body - жёсткие и разноплановые упражнения для максимальной группы мышц.⠀
Ромчик, я стараюсь“, - написал Владимир Остапчук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хейтеры скажут «фотошоп» 💪😂 ⠀ За первые 2 недели проекта @tanci1plus1 я похудел на 7 килограммов. ⠀ Потом понял - дальше некуда. ⠀ И быстро пошёл заниматься к @roman_smidyuk в @smidyukacademy. ⠀ Основной упор: - ноги, ведь от их силы зависят поддержки и сохранность партнерши. - суперсеты для рук - тренировки full body - жёсткие и разноплановые упражнения для максимальной группы мышц. ⠀ Ромчик, я стараюсь 😉 ⠀ #танціззірками #пацандобль #вовабальник

Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Посмотреть предыдущий выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

 

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Теги: Владимир Остапчук, Танці з зірками 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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