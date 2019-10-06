"Танці з зірками 2019": смотреть седьмой эфир онлайн
В воскресенье, 6 октября, в 21:00 на телеканале “1+1“ вышел седьмой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“. В прямом эфире участники вышли на паркет с другими танцорами. Новые пары составили по принципу “игры в бутылочку“, в которую звезды сыграли в начале недели. К постоянным ведущим проекта Тине Кароль и Юрию Горбунову присоединилась Оля Полякова. Она встречала пары на балконе.
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Открыла седьмой эфир звезда студии “Квартал 95“ Елена Кравец, которая появилась на паркете в образе Кэрри Брэдшоу из сериала “Секс в большом городе“ и станцевала венский вальс с Дмитрием Дикусаром.
Виктория Булитко предстала в образе раскрепощенной Саманты из того же сериала, и в паре с Максом Леоновым исполнила фьюжн.
Ксения Мишина исполнила горячее танго с партнершей Михаила Кукуюка - Елизаветой Дружининой.
Людмила Барбир станцевала страстное ча-ча-ча с партнером Ксенией Мишиной - Женей Котом.
Алексей Яровенко с Юлией Сахневич показали медленный вальс под лирический трек Александра Пономарева “Варто чи ні“.
Даниэль Салем в образе короля Артура с Аленой Шоптенко станцевал пасодобль под хит Billie Eilish.
Михаил Кукуюк перевоплотился в безумного ученого и вместе с Илоной Гвоздевой исполнил самбу.
Анна Ризатдинова и Дмитрий Жук продемонстрировали на паркете горячее танго.
Владимир Остапчук станцевал с партнером Анны Ризатдиновой - Александром Прохоровым пасодобль.
Результаты седьмого эфира “Танців з зірками 2019“:
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В качестве приглашенной звезды на паркет вернулся Серега. Репер исполнил свои самые популярные хиты: “Черный бумер“, “Возле дома твоего“ и новую песню.
По правилам проекта ни одна из пар не покинула шоу “Танці з зірками 2019“ в это воскресенье. Зрительское голосование будет открыто на протяжении всей недели и добавится к оценкам следующего эфира, 13 октября.
Посмотреть предыдущий шестой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.
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