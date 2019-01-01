"Танці з зірками 2019": Алексей Яровенко заявил, что хотел уйти из проекта

Участник шоу "Танці з зірками 2019", актер Алексей Яровенко планировал покинуть проект в седьмом выпуске.

Белорусский актер, звезда украинского сериала “Крепостная“ Алексей Яровенко заявил, что планировал добровольно уйти из проекта “Танці з зірками 2019“. Об этом артист рассказал во время прямого эфира шоу в воскресенье, 6 октября.

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В конце выпуска Алексей попросил микрофон у Юрия Горбунова и на всю страну признался, еще в начале седьмого эфира он был намерен сообщить о своем уходе с “Танців“ после выступлений всех участников. Однако, в последний момент передумал и решил продолжит борьбу за звание лучшего танцора вместе со своей партнершей, победительницей самого первого сезона “Танців з зірками“ в 2006 году Аленой Шоптенко. Яровенко сказал, что сегодняшнее выступление доказало ему, что он все-таки любит танцевать.

“Сразу после выступления я понял, что мне нравится выходить на паркет, и для меня это личный вызов – танцевать на высшем уровне. Тем более, на мне такая ответственность, я не хочу подвести свою партнершу Алену Шоптенко. Мы очень много работаем, и она много труда вкладывает в нашу пару“, - заявил Алексей Яровенко.

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Скорее всего, причиной актер планировал уйти из проекта из-за слухов о том, что его супруга ревнует к Алене Шоптенко.

Обращение Яровенко можно посмотреть с 6:30

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