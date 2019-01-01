В программе "Хто зверху" Владимир Остапчук засмущал участников "сочными" фразами из фильмов для взрослых .

"Говорил такие фразы...": Остапчук признался, что озвучивал эротические фильмы Пресс-служба

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Чего только не узнаешь о наших украинских селебритиз, которые участвуют в шоу Нового канала “Хто зверху?“.

Ведущий Владимир Остапчук в одном из конкурсов, где звезды раскрывают всю правду о себе, рассказал о том, чем зарабатывал на жизнь после переезда в столицу.

Моя первая работа и первый заработок в долларах – озвучка эротических сценок. В 2011 году, когда я приехал в Киев, устроился на один из украинских телеканалов. Я тогда говорил такие фразы: “Послухай, мій пуцвірок вже став доволі твердим“, “Мені здається, Гарі, там в кутку щось ворушиться“, “Притулися до мене“, - вспомнил Владимир.

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Зал был в шоке от откровений ведущего, а Даша Астафьева, которая играла против Владимра в этом конкурсе, придумала ему забавное прозвище – Вовчик Пуцвірок Остапчук.

Пресс-служба

Напомним, что шоу «“Хто зверху?“ - каждый четверг в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, что в известную ведущую врезался дрон.

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