Илона Гвоздева рассказала, что уже 10 лет муж "делит" ее с "Танцами".

"Мужу трудно": Партнерша Остапчука по "Танцам" рассказала о ревности супруга instagram.com/ilonagvozdeva

Читай также: Анна Ризатдинова объяснила, почему ей стало плохо в эфире “Танцев“

На днях украинскую публику шокировала новость о разводе ведущего, шоумена Владимира Остапчука - пользователи Сети стали активно обсуждать причины таких перемен, а многие даже связали развод Владимира с его участием в проекте “Танцы со звездами“. Накануне журналисты 1+1 взяли интервью у партнерши Остапчука по проекту - хореографа Илоны Гвоздевой, в котором спросили, как ее супруг относится к ее участию в Танцах.

Илона отметила, что супругу тяжело было смириться с тем, что придется отпускать Илону танцевать с другими мужчинами - он ревнует, но относится к работе жены с пониманием.

Как любому нормальному мужчине, ему трудно. Ведь жена находится в руках другого. Он волнуется и ревнует. За день мне приходит немало сообщений, комментариев... Думаю, у него стальные нервы. Хочу рассказать вам забавную историю. В 2009-м прошло первое танцевальное шоу с моим участием. Иван думал, что это мой последний проект (улыбается). Как оказалось, это было только начало. Поэтому в этом году мы празднуем юбилей, как муж делит меня с профессией. Пока что нам это удается. И считаю, через несколько лет все же стоит успокоиться. Попробую себя в позакадровой работе, - поделилась Илона.

Читай также: “Танці з зірками 2019“: Кто покинул шоу в восьмом эфире

На вопрос, насколько для Гвоздевой принципиально снова выиграть кубок в "Танцах" - Илона отметила, что будет очень стараться.

Своим конкурентам говорю следующее: “Я не против, чтобы победил кто-то другой, но мне будет непросто обойти“. Тем более, рядом со мной новая звезда, которая стремится получить кубок. Обещаю прилагать максимум усилий! - сказала Илона.

Читай также: “Танці з зірками 2019“: Остапчук признался, на сколько похудел в первые недели шоу

Также Гвоздева поделилась, что ее маленькая дочка уже пытается проявить себя в танцах, но стесняется публики.

Она очень активный ребенок - мама в квадрате. Дома Валерия танцует невероятно! Однако в группе чувствует себя неуверенно. Пока что меня это не пугает, но я замечаю, как она стесняется. Поэтому в этом году попробуем индивидуальные занятия. Догадываюсь, что она боится быть хуже мамы. Однако ей стоит понять, что у нее много времени впереди, чтобы стать еще лучше! Тем более, я не настаиваю, чтобы она шла моим путем. У нее своя жизненная дорога. Хочу, чтобы прежде всего дочь танцевала для здоровья, - поделилась Илона.

Ранее мы писали, что супруга Владимира Остапчука впервые прокомментировала их развод.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.