Актер и продюсер признался, что любит в своей супруге абсолютно все.

Горбунов рассказал о взрослении сына и признался, что больше всего ценит в Кате Осадчей Пресс-служба

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Известный актер и продюсер, ведущий самых популярных проектов канала “1+1“ Юрий Горбунов к премьере сериала “Великі Вуйки“ снялся в фотосессии в осеннем Киеве для Elle.ua и в эксклюзивном интервью рассказал свою историю покорения столицы, назвал любимые места в Киеве, вспомнил свои студенческие годы и первые приключения в городе.

Пресс-служба

Сегодня Юрий Горбунов является ведущим шоу “Танцы со звездами“, “Голос страны“ и “Лига смеха“, работает как продюсер над фильмом “Скажене весілля“ и как креативный продюсер над новым сериалом “Великі Вуйки“, который только что вышел в эфире канала «1+1». Сериал рассказывает о новых приключениях гуцулов с комедии “Останній москаль“ в Киеве.

Пресс-служба

Юрий Горбунов еще во время съемок сериала вспомнил и свою историю отношений с Киевом. Впервые он приехал сюда из Ивано-Франковска поступать в театральный институт имени Карпенко-Карого.

Пресс-служба

Каждый учебный день приносил кайф, я занимался делом, которое было мне по душе, - вспоминает Юрий. - Не могу сказать, что Киев меня ломал. Мы, как студенты, органично влились в него. За год обучения мы сходили на все экскурсии, побывали во всех музеях, храмах, в Лавре, Софийском соборе. То, о чем когда-то читали в школьных учебниках, наконец-то мы увидели вживую. И сейчас, когда я много путешествую по миру, понимаю, сколько прекрасных зданий в Киеве я не замечаю.

Пресс-служба

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Со времен студенчества у известного ведущего появились любимые места в Киеве, с которыми связаны теплые воспоминания юности.

Пресс-служба

Большинство любимых заведений со студенчества давно уже исчезли с карты: это “Вареничная“ на Крещатике: там было более 20 видов самых вкусных вареников; кафе “Вечерний Киев“, там мы пили кофе; кафе “Горячее молоко“, там мы пили молоко с бубликами, а затем умудрялись “стащить“ красивые большие чашки в свое общежитие. Потом ходили в театр Франко и сидели на лавочке в сквере. На Крещатике мы учились, и он вообще нам родной. Мы, голодные студенты, постоянно бегали на Бессарабку пробовать курагу, орехи или виноград, говорили «вкусно/не вкусно». И продавцы понимали, что ничего мы не пробуем, а ходим просто поесть, но почему-то позволяли нам это делать. Сегодня я люблю гулять по Мариинскому парку и Владимирскому спуску - это места наших романтических свиданий. Конечно, многое изменилось в городе, - делится Юрий.

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Кажется, в сутках Юрий Горбунова не менее 48 часов. При этом семья для него всегда остается в приоритете. На вопрос, не испытывает ли он комплекс вины перед сыном за насыщенный рабочий график и постоянное отсутствие дома, Юрий рассказывает, что после рождения Ивана он всегда идет на определенные компромиссы.

Если раньше я мог вечером встретиться с друзьями, то сейчас я спешу домой. Там твоя “кровинушка“, все остальные дела могут подождать, - отвечает он.

Кроме того, Юрий Горбунов признался, что больше всего ценит в своей жене Екатерине Осадчей:

Все! Если разбирать по частям, то этот подход вовсе не творческий. А объяснять, почему ты любишь этого человека, это странно. Поэтому за все вместе.

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Подписчики Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей следят за частыми романтическими путешествиями пары, фотографиями, которыми они активно делится в соцсетях.

Мы много где были Франция, Нидерланды, Таиланд, Мальдивы, Южно-Африканская Республика, Республика Маврикий. В планах - объездить все на свете. Я хочу в Токио, но Катя пока думает, она там в юные годы работала моделью, и у нее остались не лучшие воспоминания. Но я думаю, что мы все равно поедем. Ждем, когда Иван подрастет, чтобы мы могли вместе путешествовать разными Диснейлендами, потому что сейчас мы с ним едем разве что на море, - отметил Юрий.

Напомним, что Юрий Горбунов в честь старта сериала также запустил флешмоб #підкорювачікиєва и призвал всех делиться в соцсетях своими историями покорения столицы. Самые интересные из них попадут на страницы канала “1+1“.

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