Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Катя Осадчая запостила фото с заметно подросшим сыном

Комментариев: 0
Ведущая "Світського життя" и жена Юрия Горбунова показала новый снимок с 2-летним сыном Иваном.
Катя Осадчая запостила фото с заметно подросшим сыном
Катя Осадчая запостила фото с заметно подросшим сыном
instagram.com/kosadcha

Популярная украинская ведущая и модель Екатерина Осадчая поделилась с подписчиками новой семейной фотографией. Звезда разместила в Сети снимок с младшим сыном от брака с Юрием Горбуновым.

Читай также: Катя Осадчая показала архивное фото со старшим сыном от первого брака

На своей странице в Instagram ведущая опубликовала кадр, на котором позирует вместе с 2-летним Иваном. На домашнем фото Осадчая запечатлена в черно-белой пижаме в клетку. А малыш Ваня стоит рядом с Катей. Звездная мама подает мальчику стакан молока. 

Отметим, что Осадчая и Горбунов продолжают скрывать своего сына от публики. Супруги публикуют лишь те снимки, на которых не видно лица Ивана.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов засыпали Сеть романтическими кадрами из Парижа.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Катя Осадчая
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь