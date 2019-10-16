Катя Осадчая запостила фото с заметно подросшим сыном

Ведущая "Світського життя" и жена Юрия Горбунова показала новый снимок с 2-летним сыном Иваном.

Популярная украинская ведущая и модель Екатерина Осадчая поделилась с подписчиками новой семейной фотографией. Звезда разместила в Сети снимок с младшим сыном от брака с Юрием Горбуновым.

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На своей странице в Instagram ведущая опубликовала кадр, на котором позирует вместе с 2-летним Иваном. На домашнем фото Осадчая запечатлена в черно-белой пижаме в клетку. А малыш Ваня стоит рядом с Катей. Звездная мама подает мальчику стакан молока.

Отметим, что Осадчая и Горбунов продолжают скрывать своего сына от публики. Супруги публикуют лишь те снимки, на которых не видно лица Ивана.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов засыпали Сеть романтическими кадрами из Парижа.

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