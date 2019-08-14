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Юрий Горбунов признался, почему не показывает лицо 2-летнего сына

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Ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая показывают совместного сына только со спины.
Юрий Горбунов признался, почему не показывает лицо 2-летнего сына
Юрий Горбунов признался, почему не показывает лицо 2-летнего сына
instagram.com/gorbunovyuriy

Известный украинский актер и ведущий шоу “Танці з зірками 2019“ Юрий Горбунов рассказал, почему он и его супруга, ведущая “Світського життя“ Катя Осадчая скрывают 2-летнего сына Ивана от общественности. Откровенное признание артист сделал во время интерью для КП в Украине.

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Так, на вопрос, почему Горбунов не показывает сына, а в Instagram все фото сняты со спины, Юрий ответил, что сын сам решит, когда выйти на публику. Ведущий уточнил, что сейчас Иван еще маленький и поэтому он и Катя не могут спросит у мальчика разрешения.

“А зачем? Он сам решит. Мы же у него не можем сейчас спросить разрешения. А это, я считаю, интимная часть семейной жизни“, - заявил Юрий Горбунов.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов засыпали Сеть романтическими кадрами из Парижа.

 

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Теги: Юрий Горбунов, Катя Осадчая
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Источник: Ivonа bigmir)net

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