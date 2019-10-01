Осадчая и Горбунов засыпали Сеть романтическими кадрами из Парижа

Известные телеведущие канала 1+1 и звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились с подписчиками яркими кадрами с новой заграничной поездки. На этот раз пара улетела в Париж.

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Осадчая и Горбунов отправились в столицу Франции, чтобы посетить выставку “Освіта за кордоном“ от канала СТБ. На своих страницах в Instagram Катя и Юрий уже успели поделится несколькими кадрами из Парижа.

Так, в аккаунте Горбунова появились два романтические фото с супругой на фоне Эйфелефой башни и Оперы Гарнье.

А в Instagram-Stories Осадчая опубликовала еще одно селфи и видео с прогулки по Парижу.

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Кроме того, на своей странице звезда вспомнила о начале своей модельной карьеры. Ведущая призналась, что Париж - первый город в Европе где она долгое время жила самостоятельно. Также Осадчая детально рассказала о выставке “Освіта за кордоном“.

“Париж - перше місто в Європі де я тривалий час жила самостійно. Я пам‘ятаю, як намагалася вивчити французьку, вчила паралельно англійську, доганяла шкільну програму і працювала. Але на той час я була скоріше винятком. Зараз звернула увагу, що тут все більше юнацтва з різних країн, і з України також. Сучасна молодь космополітична і не бачить меж для власної освіти чи розвитку. Дивлюся на старшого сина, в свої 17 він вже знає, до чого прямує у житті. Коли працювала і вчилася я, відчувався брак інформації, інтернет зе був не так розгалужений, та й не було майже спеціалістів, хто мін допомогти з вибором. Зараз знайти якісну інформацію про пропозиції ВУЗів та освітні програми за кордоном легше. Ми вже другий рік поспіль відвідуємо виставку “Освіта за кордоном“ від @studyua Цьго року 5 та 6 жовтня там будуть представники 70 університетів і коледжів, а також освітні семінари. Важливо, що освіта за кордоном це не обов‘язково дорого, бо ВУЗи також зацікавлені в талантах. Побачимось на виставці!“, - написала Катя Осадчая.