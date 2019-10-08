Тина Кароль призналась, за что любит Юрия Горбунова

Певица Тина Кароль заявила, что Кати Осадчей повезло с мужем.

Известная украинская исполнительница и ведущая проекта “Танці з зірками 2019“ Тина Кароль удивила подписчиков новым постом в соцсети. Артистка посвятила публикацию своему коллеге, ведущему Юрию Горбунову.

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Так, на своей странице в Instagram Кароль опубликовала совместную фотографию с Горбуновым, которая была сделана во время седьмого эфира “Танці з зірками“.

А в описании к яркому снимку Тина призналась, что нежно относиться к Юрию. Певица заявила, что ведущий много лет опекает ее и оберегает от стрессов. Кроме того, звезда назвала Горбунова заботливым партнером. А в конце поста артистка отметила, что Кате Осадчей очень повезло с мужем.

“Эта фотография с Юрием Горбуновым олицетворяет, как нежно я отношусь к нему. Ведущий, телепродюсер, непревзойденный актер театра и кино, человек, который многие годы опекает меня и оберегает от стрессов в прямом эфире, благодаря своему профессионализму. Не знаю более заботливого партнера, чет Юра! Спасибо тебе большое за все! Катя Осадчая, тебе невероятно повезло с мужчиной мечты! Любуюсь вашей парой и желаю благополучию вашему дому! Спасибо за ваше тепло!“, - написала Тина Кароль.

Посмотреть седьмой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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