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Тина Кароль призналась, за что любит Юрия Горбунова

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Певица Тина Кароль заявила, что Кати Осадчей повезло с мужем.
Тина Кароль призналась, за что любит Юрия Горбунова
Тина Кароль призналась, за что любит Юрия Горбунова
instagram.com/tina_karol

Известная украинская исполнительница и ведущая проекта “Танці з зірками 2019“ Тина Кароль удивила подписчиков новым постом в соцсети. Артистка посвятила публикацию своему коллеге, ведущему Юрию Горбунову.

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Так, на своей странице в Instagram Кароль опубликовала совместную фотографию с Горбуновым, которая была сделана во время седьмого эфира “Танці з зірками“.

А в описании к яркому снимку Тина призналась, что нежно относиться к Юрию. Певица заявила, что ведущий много лет опекает ее и оберегает от стрессов. Кроме того, звезда назвала Горбунова заботливым партнером. А в конце поста артистка отметила, что Кате Осадчей очень повезло с мужем.

“Эта фотография с Юрием Горбуновым олицетворяет, как нежно я отношусь к нему. Ведущий, телепродюсер, непревзойденный актер театра и кино, человек, который многие годы опекает меня и оберегает от стрессов в прямом эфире, благодаря своему профессионализму. Не знаю более заботливого партнера, чет Юра! Спасибо тебе большое за все! Катя Осадчая, тебе невероятно повезло с мужчиной мечты! Любуюсь вашей парой и желаю благополучию вашему дому! Спасибо за ваше тепло!“, - написала Тина Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эта фотография с @gorbunovyuriy олицетворяет, как нежно я отношусь к нему. Ведущий, телепродюсер, непревзойденный актер театра и кино, человек, который многие годы опекает меня и оберегает от стрессов в прямом эфире, благодаря своему профессионализму. Не знаю более заботливого партнера, чет Юра! Спасибо тебе большое за все! ❤️ @kosadcha, тебе невероятно повезло с мужчиной мечты! Любуюсь вашей парой и желаю благополучию вашему дому! Спасибо за ваше тепло! #тинакароль #tinakarol Ph @rostickdesign by @tanci1plus1 @1plus1_ua

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Посмотреть седьмой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

 

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Теги: Тина Кароль, Юрий Горбунов, Танці з зірками 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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