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Катя Осадчая показала архивное фото со старшим сыном от первого брака

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Ведущая "Світського життя" Катя Осадчая опубликовала фото сына от политика Олега Полищука.
Катя Осадчая показала архивное фото со старшим сыном от первого брака
Катя Осадчая показала архивное фото со старшим сыном от первого брака
instagram.com/kosadcha

Известная украинская телеведущая, звезда проекта “Світське життя“ Екатерина Осадчая порадовала фанов редким снимком в соцсети. На своей странице в Instagram звезда разместила архивный кадр со своим сыном Ильей от первого брака.

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Как призналась артистка, фото было сделано 7 лет назад. На снимке звездная мама и ее сын запечатлены на пикнике. Илья угощает Катю арбузом. 

В описании к публикации Осадчая трогательно поздравила сына с 17-летием, которое он отметил 28 сентября. Кроме того, ведущая вспомнила себя в таком же возрасте.

“Фото узгоджене іменинником) Цій світлині років 7 і з тої пори час пролетів дуже швидко. Сьогодні Іллі 17 і в це навіть важко віриться. Сину, будь цілеспрямованим і просто щасливим! Я себе в цьому віці дуже добре пам‘ятаю, я вже рік, як працювала в Парижі моделлю і сумувала за домом, я розуміла, чого хочу, але не все виходило. Ілля, нехай в твоєму житті все виходить легше, а труднощі долаються з легкістю! Люблю тебе to the moon and back!“, - написала телезвезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото узгоджене іменинником) Цій світлині років 7 і з тої пори час пролетів дуже швидко. Сьогодні Іллі 17 і в це навіть важко віриться. Сину, будь цілеспрямованим і просто щасливим! Я себе в цьому віці дуже добре пам‘ятаю, я вже рік, як працювала в Парижі моделлю і сумувала за домом, я розуміла, чого хочу, але не все виходило. Ілля, нехай в твоєму житті все виходить легше, а труднощі долаються з легкістю! Люблю тебе to the moon and back! 🤷🏼‍♀️

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

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Отметим, что Осадчая в 2001-2004 годах была замужем за бизнесменом и депутатом Олегом Полищуком. В этом браке в 2002 году родился сын Илья.

Напомним, ранее Горбунов вместе с друзьями оригинально поздравил Осадчую с 36-летием.

 

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivonа bigmir)net

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