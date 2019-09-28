Катя Осадчая показала архивное фото со старшим сыном от первого брака
Известная украинская телеведущая, звезда проекта “Світське життя“ Екатерина Осадчая порадовала фанов редким снимком в соцсети. На своей странице в Instagram звезда разместила архивный кадр со своим сыном Ильей от первого брака.
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Как призналась артистка, фото было сделано 7 лет назад. На снимке звездная мама и ее сын запечатлены на пикнике. Илья угощает Катю арбузом.
В описании к публикации Осадчая трогательно поздравила сына с 17-летием, которое он отметил 28 сентября. Кроме того, ведущая вспомнила себя в таком же возрасте.
“Фото узгоджене іменинником) Цій світлині років 7 і з тої пори час пролетів дуже швидко. Сьогодні Іллі 17 і в це навіть важко віриться. Сину, будь цілеспрямованим і просто щасливим! Я себе в цьому віці дуже добре пам‘ятаю, я вже рік, як працювала в Парижі моделлю і сумувала за домом, я розуміла, чого хочу, але не все виходило. Ілля, нехай в твоєму житті все виходить легше, а труднощі долаються з легкістю! Люблю тебе to the moon and back!“, - написала телезвезда.
Фото узгоджене іменинником) Цій світлині років 7 і з тої пори час пролетів дуже швидко. Сьогодні Іллі 17 і в це навіть важко віриться. Сину, будь цілеспрямованим і просто щасливим! Я себе в цьому віці дуже добре пам‘ятаю, я вже рік, як працювала в Парижі моделлю і сумувала за домом, я розуміла, чого хочу, але не все виходило. Ілля, нехай в твоєму житті все виходить легше, а труднощі долаються з легкістю! Люблю тебе to the moon and back! 🤷🏼♀️
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Отметим, что Осадчая в 2001-2004 годах была замужем за бизнесменом и депутатом Олегом Полищуком. В этом браке в 2002 году родился сын Илья.
Напомним, ранее Горбунов вместе с друзьями оригинально поздравил Осадчую с 36-летием.
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