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Катя Осадчая очаровала Сеть осенней фотосессией с 2-летним сыном

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Ведущая Катя Осадчая вместе с сыном Иваном повалялась в осенних листьях.
Катя Осадчая очаровала Сеть осенней фотосессией с 2-летним сыном
Катя Осадчая очаровала Сеть осенней фотосессией с 2-летним сыном
instagram.com/kosadcha

Популярная украинская ведущая, известная  по шоу “Світське життя“ и “Голос країни“, Екатерина Осадчая поделилась с подписчиками новыми семейными фотографиями. Звезда разместила в Сети снимки с младшим сыном от брака с Юрием Горбуновым.

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Так, на своей странице в Instagram ведущая показала, как наслаждается теплыми осенними днями. Катя опубликовала несколько ярких кадром с прогулки по парку. На снимках звездная мама вместе с сыном валялась в осенних листьях.

Для прогулки Осадчая выбрала футболку голубого цвета, светлые джинсы и серый кардиган. Иван был одет в синюю куртку, темные джинси и серую шапку.

“Коли в дитинстві не навалявся в листі, то є ще один шанс зі своїми дітьми“, - подписала фото Катя Осадчая.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов засыпали Сеть романтическими кадрами из Парижа.

 

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivonа bigmir)net

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