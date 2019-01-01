Анна призналась, что соблазнительная фотосессия – это подарок особенному для нее мужчине.

Актриса Анна Буткевич стала лицом осеннего номера мужского журнала XXL Пресс-служба

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Актриса, модель, теле- и радиоведущая Анна Буткевич постоянно экспериментирует и пробует себя в новых амплуа. В этом году Анна успела не только записать свой дебютный сингл, выступить моделью сразу трех показов в рамках New York Fashion Week, сняться в кинокартине в Лос-Анджелесе, но и стать лицом осеннего номера журнала XXL. Для Анны это первый опыт сотрудничества с мужским глянцем.



На страницах издания певица позирует полуобнаженной. По словам Анны, эта соблазнительная фотосессия – подарок особенному для нее мужчине.

Пресс-служба

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Перед объективом fashion-фотохудожника Андрея Иваськива актриса предстала в образе сексуальной гейши: яркой и опасной внешне, сильной и уверенной внутренне.

Пресс-служба

Над ее образом работала стилист Елена Атаманенко, известная сотрудничеством с Яниной Соколовой, группой “Время и Стекло”, MONATIK, Артемом Пивоваровым и другими представителями украинского шоу-бизнеса.

Пресс-служба

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В блиц-интервью XXL актриса рассказала о съемках в украинском кино, намекнула на известный теле-проект, в котором хотела бы поучаствовать, рассказала о мужчине своей мечты:

Главное, чтобы с человеком не хотелось расставаться, а если придется – хотелось бы поскорее встретиться вновь. И еще – бесконечное желание целоваться.

Пресс-служба

Анна также анонсировала международный шпионский триллер с ее участием – «Наследие лжи». Премьера картины совместного производства Украины и Великобритании состоится уже в 2020 году. Режиссером фильма выступил Адриан Бол, а коллегами актрисы по съемочной площадке стали украинские и международные звезды: Скотт Адкинс, Уильям Форсайт, Юлия Соболь, Онор Нифси, Сергей Калантай, Гордон Александр и Джон Хейлс.

Пресс-служба

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Сейчас Анна продолжает стремительно развиваться как сольный артист. Этой осенью она представит поклонникам свой дебютный музыкальный клип на песню “Без Гриму”, которую уже можно послушать на YouTube.

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