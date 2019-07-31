Разведенная Слава Каминская засыпала Сеть откровенными фото

Певица Слава Каминская поделилась пикантными фото с отдыха в Греции.

Популярная украинская исполнительница, солистка популярной группы “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая 1 июля развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, взбудоражила Сеть новой порцией провокационных снимков.

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Так, недавно звезда вместе с друзьями отправилась на отдых в Грецию. На своей странице в Instagram артистка решила показать, как проводить время в одном из отелей острова Миконос.

Каминская опубликовала откровенные фотографии, где она позирует возле бассейна в бикини с леопардовым принтом и длинной легкой юбке с таким же принтом. Свои горячие снимки 35-летняя певица подписала в свойственной ей форме, с черным юмором:

“Тушка гриль“, “Вам может так не казаться, мне кажется, что я - богиня“, “ Изображаю телочку. Типа, секси-чика“, – потроллила саму себя Слава.

Подписчики принялись активно комментировать пикантные фото Каминской. Многие также решили ответить певице с юмором.

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“Если бы я сделала такую фотку, можно подумать, что кита выкинуло на берег! А здесь все шикарно“, “Фото под названием “в активном поиске“, “100% секси не прибедняйтесь“, “На этом фото слово “типо“ точно лишнее, на фото реальная секси чика“, “Если вам кажется что вам не кажется, значит вам не кажется“. “Как можно быть такой красиво-худой и иметь такую большую грудь? генетика.... ведьма...?“, “Вчера с животом ,сегодня без, ох уж эти женские штучки“, - написали пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская снялась в яркой фотосессии для глянца.