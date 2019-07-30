Разведенная Каминская засветилась в компании обнаженных мужчин

Слава Каминская опубликовала очередное провокационное фото.

Известная украинская певица, солистка популярной группы “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая 1 июля развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, продолжает делиться в соцсети провокационными снимками.

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Так, на этот раз звезда засветилась в компании двух неизвестных мужчин. На своей странице в Instagram Слава опубликовала пляжный снимок, на котором она запечатлена в черном купальнике и темных солнцезащитных очках. Возле нее позируют двое полуобнаженных парней. Все трое смотрят в объектив камеры.

“А тому ли я дала? #рукалицо“, - подписала фото Каминская.

Подписчики по-разному отреагировали на новую публикацию Каминской. Многие оценили черный юмор артистки. А некоторые отметили, что она недостойно себя ведет после развода.

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“Ничто так не красит женщину, как развод“, “Слава, вернулась в своё амплуа, юморок черный“, “Не не тому! Эти ваши по духу и маразму! Эдгар достоен большой умницы!!!Он ее встретит!!!“, “Слава, вы пьяны?... ваш бывший муж выглядит достойней“, “Вы уматная...так тонко тролить бывшего мужа .....респект“, “Жертвы пластических хирургов)“, - написали пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская снялась в яркой фотосессии для глянца.