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Разведенная Каминская засветилась в компании обнаженных мужчин

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Слава Каминская опубликовала очередное провокационное фото.
Разведенная Каминская засветилась в компании обнаженных мужчин
Разведенная Каминская засветилась в компании обнаженных мужчин
instagram.com/babaslavka

Известная украинская певица, солистка популярной группы “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая 1 июля развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, продолжает делиться в соцсети провокационными снимками.

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Так, на этот раз звезда засветилась в компании двух неизвестных мужчин. На своей странице в Instagram Слава опубликовала пляжный снимок, на котором она запечатлена в черном купальнике и темных солнцезащитных очках. Возле нее позируют двое полуобнаженных парней. Все трое смотрят в объектив камеры.

“А тому ли я дала? #рукалицо“, - подписала фото Каминская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А тому ли я дала ? 😂#рукалицо 🤦🏽‍♀️

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Подписчики по-разному отреагировали на новую публикацию Каминской. Многие оценили черный юмор артистки. А некоторые отметили, что она недостойно себя ведет после развода.

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“Ничто так не красит женщину, как развод“, “Слава, вернулась в своё амплуа, юморок черный“, “Не не тому! Эти ваши по духу и маразму! Эдгар достоен большой умницы!!!Он ее встретит!!!“, “Слава, вы пьяны?... ваш бывший муж выглядит достойней“, “Вы уматная...так тонко тролить бывшего мужа .....респект“, “Жертвы пластических хирургов)“, - написали пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская снялась в яркой фотосессии для глянца.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Boxerogos  (аноним)  31.07.2019, 10:16
Оценка:  +1
Boxerogos
Отсосу сладкие пиписечки у этих красавчиков в Питере, а потом они меня поимеют в пуканчик.
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