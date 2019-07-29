Звезда снова спела с участником "Инь-Ян" Артемом Ивановым .

"Берегу себя для нашей старости": Слава Каминская ошарашила заявлением instagram.com/babaslavka/

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Эпатажная участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая несколько недель назад развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, очаровала Сеть дуэтом с Артемом Ивановым, известным по участию в группе “Инь-Ян“. Артисты спели новую песню “НеАнгелов“ “Удары“.

Видео Слава дополнила неожиданной подписью, в которой отметила, что ей частенько приписывают романы с мужчинами, однако никогда - с Ивановым, а зря...

Мне приписывают романы со всеми , кроме него 😂 @arteminyan1 ❤️ ,а зря 🥳 ☝🏼Тёма, берегу себя для нашей старости 😂 #удары😂 #неангелы #артемиванов😂, - написала звезда.

В комментариях подписчики Славы отметили, что дуэт вышел “мощный“ и пожелали артистам записать-таки студийную версию совместной работы.

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