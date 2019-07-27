Разведенная Слава Каминская снялась в яркой фотосессии для глянца

Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская украсила обложку нового номера журнала Единственная".

Участница популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская появились на обложке нового номера популярного глянца “Единственная“.

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О съемках для журнала сообщила сама Слава на своей официальной странице в Instagram. Девушка разместила в соцсети снимок обложки и еще один кадр из фотосета.

Так, на заглавном фото свежего выпуска “Единственной“ 35-летняя знаменитость запечатлена в бирюзовом наряде с оранжевым корсетом.

“Единственная на эти 30 дней“, - подписала фото Каминская.

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На втором снимке Слава позирует в том же наряде, но из-за света он выглядит не бирюзовым, а фиолетовым. Свой образ артистка дополнила оранжевой шляпой.

“Единственная , в моем случае - это диагноз“, - прокомментировала Слава.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская выпустила первый трек после развода с мужем.