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Разведенная Слава Каминская снялась в яркой фотосессии для глянца

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Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская украсила обложку нового номера журнала Единственная".
Разведенная Слава Каминская снялась в яркой фотосессии для глянца
Разведенная Слава Каминская снялась в яркой фотосессии для глянца
instagram.com/babaslavka

Участница популярной украинской группы  “НеАнгелы“ Слава Каминская появились на обложке нового номера популярного глянца “Единственная“.

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О съемках для журнала сообщила сама Слава на своей официальной странице в Instagram. Девушка разместила в соцсети снимок обложки и еще один кадр из фотосета.

Так, на заглавном фото свежего выпуска “Единственной“ 35-летняя знаменитость запечатлена в бирюзовом наряде с оранжевым корсетом. 

“Единственная на эти 30 дней“, - подписала фото Каминская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единственная на эти 30 дней 😂

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

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На втором снимке Слава позирует в том же наряде, но из-за света он выглядит не бирюзовым, а фиолетовым. Свой образ артистка дополнила оранжевой шляпой.

“Единственная , в моем случае - это диагноз“, - прокомментировала Слава.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единственная , в моем случае - это диагноз 😂

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Ранее сообщалось, что Слава Каминская выпустила первый трек после развода с мужем.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: ivona.bigmir.net

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РАЗГЕЛЬДЯЙ    29.07.2019, 10:33
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