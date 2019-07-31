Певица добавила видео, на котором идет под музыку в черном купальнике и накидке из новой коллекции собственного бренда.

Похудевшая Рианна прогулялась в откровенном бикини - и она великолепна ivona.bigmir.net

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Американская певица Рианна, которая уже больше года занимается дизайном одежды, продолжает будоражить фантазию поклонников, примеряя новые модели белья и купальников. Так, на днях барбадосская красотка добавила в Инстаграм видео, на котором прохаживается в черном бикини и прозрачной накидке из своей новой коллекции. Образ Рианна дополнили солнцезащитные очки и сумка Pouch от Bottega Veneta, которые в этом году находятся на пике популярности. В замедленном видео Рири эротично повиливает бедрами - и демонстрирует все прелести своей фигуры после похудения.

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За несколько часов ролик Рианны получил более 4,5 млн. лайков.

К слову, летом Рианна была несколько полнее - однако регулярно выкладывала фото в нижнем белье своего бренда. Стоит отметить, что дизайнерские модели белья на аппетитных формах девушки смотрелись не менее великолепно, чем сейчас.

Ранее мы писали, что Рианна позировала в полупрозрачном леопардовом комбинезоне.

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