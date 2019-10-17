На Инстаграм-страничке Квартала-95 опубликовали забавный демотиватор.

"Увидели сходство": Квартал потроллил яркий образ MARUV instagram.com/maruvofficial

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Юмористы студии Квартал-95 потроллили один из образов эпатажной исполнительницы MARUV. На Инстаграм-странице студии появился демотиватор, на котором соединили фото певицы в черном латексном платке с изображением обертки шоколадки “Аленка“.

Увидели некоторое сходство, - подписали публикацию.

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Мнения подписчиков разделились - части понравилась шутка и они отметили, что “что-то в этом есть“, а некоторые пошутили, что “общего в девочках только то, что обе “выступают в России“. Также в комментариях пошутили, что “Аленка нынче не та!...🤔😂“.

Напомним, что большинство из своих нарядов MARUV придумывает сама. Образ в латексном платке артистка использовала в мега-популярном клипе на песню Drunk Groove.

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