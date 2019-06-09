Рианна покорила Сеть снимком в эротическом комбинезоне
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Эпатажная барбадосская красавица, певица Рианна взорвала Сеть снимком в эротическом комбинезона со звериным принтом. Откровенное фото артистка выставила в Инстаграм.
За полчаса фото набрало почти 1 млн. лайков.
А до этого знойная красотка прогулялась по улицам Нью-Йорка в необычном наряде - на джинсы и футболку Рианна надела что-то наподобие ночного пеньюара.
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Отметим, что такая любовь к эротическому белью у Рианны неспроста - ведь уже несколько лет девушка занимается раскруткой своего бельевого бренда savagexfenty. Согласно концепции компании - самые смелые и откровенные фасоны и модели может выбрать даже пышнотелая девушка - коллекции белья от Рианны ориентированы на крупных дам и призваны сделать их необычайно сексуальными.
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