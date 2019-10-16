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"Мало кто решился бы выставить": Слава Каминская взорвала Сеть новым фото

Комментариев: 2
Артистка добавила снимок с концерта, где из-за ракурса кажется приземистой и коротконогой.

"Мало кто решился бы выставить": Слава Каминская взорвала Сеть новым фото
instagram.com/babaslavka/

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Участница популярной группы “НеАнгелы“ Слава Каминская позабавила поклонников новым фото. В Инстаграм артистка добавила снимок, сделанный после концерта. Каминская позирует вместе с коллегой по дуэту Викторией Смеюхой и музыкантами. Слава стоит немного дальше остальных - из-за этого ее фигура кажется приземистой, а ноги короткими, к тому же Каминская выглядит гораздо ниже Виктории, обутой в босоножки на высокой платформе.

Кременчуг,#скучаю, - написала Слава.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кременчуг,#скучаю

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

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Поклонники прокомментировали фото, отметив, что оно их очень позабавило, также фолловеры отметили, что Слава очень уверена в себе, если выставляет такие кадры.

  • Не ну Вика красиво стала🔥 а вы Слава 🤦‍♀️🤣
  • Викторию не узнала, красотка🔥, да впрочем и Славу не узнала😂
  • Со Славой не соскучишься!!!! 😂
  • Славка, позирование - вышка😂❤️
  • 😂😂😂 прикольная фотка. Славу не сразу увидела!!!😁😁
  • Вы крутая, мало кто решился бы такую фотку запилить 🔥
  • Почему я всегда думала что Слава и Вика одного роста?😂 Вы просто🔥🔥🔥
  • Так может фотаться только уверенная, сильная и независимая🤘👏? - пошутили в Сети.

К слову, следующее фото Слава выставила уже в привычном “секси“ образе - артистка позирует перед зеркалом в бело полупрозрачном платье с декоративной “сбруей“, образ дополнили серьги-висюльки я ярко-красная помада.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теперь можно и в белом 😂😘 @ivanerolli

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Ранее мы писали, что Слава Каминская забросала Сеть откровенными фото.

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Теги: Слава Каминская, смешные фото, неудачные фото звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.10.2019, 12:16
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Мрачной уродине даже пластика не помогла
гость  (аноним)  17.10.2019, 11:28
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гость
Че за говно ? Где сиськи
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