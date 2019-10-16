Артистка добавила снимок с концерта, где из-за ракурса кажется приземистой и коротконогой.

"Мало кто решился бы выставить": Слава Каминская взорвала Сеть новым фото instagram.com/babaslavka/

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Участница популярной группы “НеАнгелы“ Слава Каминская позабавила поклонников новым фото. В Инстаграм артистка добавила снимок, сделанный после концерта. Каминская позирует вместе с коллегой по дуэту Викторией Смеюхой и музыкантами. Слава стоит немного дальше остальных - из-за этого ее фигура кажется приземистой, а ноги короткими, к тому же Каминская выглядит гораздо ниже Виктории, обутой в босоножки на высокой платформе.

Кременчуг,#скучаю, - написала Слава.

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Поклонники прокомментировали фото, отметив, что оно их очень позабавило, также фолловеры отметили, что Слава очень уверена в себе, если выставляет такие кадры.

Не ну Вика красиво стала🔥 а вы Слава 🤦‍♀️🤣

Викторию не узнала, красотка🔥, да впрочем и Славу не узнала😂

Со Славой не соскучишься!!!! 😂

Славка, позирование - вышка😂❤️

😂😂😂 прикольная фотка. Славу не сразу увидела!!!😁😁

Вы крутая, мало кто решился бы такую фотку запилить 🔥

Почему я всегда думала что Слава и Вика одного роста?😂 Вы просто🔥🔥🔥

Так может фотаться только уверенная, сильная и независимая🤘👏? - пошутили в Сети.

К слову, следующее фото Слава выставила уже в привычном “секси“ образе - артистка позирует перед зеркалом в бело полупрозрачном платье с декоративной “сбруей“, образ дополнили серьги-висюльки я ярко-красная помада.

Ранее мы писали, что Слава Каминская забросала Сеть откровенными фото.

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