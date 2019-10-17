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Джейсон Момоа снялся в брутальных образах и рассказал, что скрывал от жены

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Актер позировал для глянца esquire и рассказал в интервью, почему женился на Лизе Боне.

Джейсон Момоа снялся в брутальных образах для глянца и рассказал о жене
Джейсон Момоа снялся в брутальных образах для глянца и рассказал о жене
instagram.com/prideofgypsies

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Популярный актер, который сыграл Аквамена в супергеройской картине, 40-летний Джейсон Момоа снялся в необычных образах для глянца Esquire. Фото звезда добавил в свой Инстаграм. Стоит отметить, что фотосессия весьма разнообразна. Джейсон появляется в образе брутального парня в клетчатой рубашке за рулем авто, также он позирует в белом пиджаке на руках с черной кошкой, а еще Момоа запечатлен в пижамных штанах и полушубке на голое тело - в таком виде он утюжит брюки на гладильной доске.

Послушай, мама, я сделал это в своем первом интервью о @esquire. Кошачьи ласки и поедание персиков. И да, я знаю, как гладить, - подписал серию снимков Момоа. 

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В интервью журналу Момоа рассказал о том, что был с подросткового возраста влюблен в свою супругу Лизу Боне. Об этом пишет НВ Style. По словам Джейсона, он был фаном и сталкером Боне - и признался в этом супруге лишь тогда, когда у них уже было двое детей.

Если кто-то скажет мне, что есть что-то невозможное - я отвечу: мужик, я женился на Лизе Боне. Нет ничего невозможного, - цитируют Джейсона Момоа.

Напомним, что Джейсон Момоа женат на бывшей супруге музыканта Лени Кравица 51-летней Лизе Боне. Они с Момоа поженились в 2017 после 12 лет гражданского брака. У пары двое детей -  10-летний Накоа Вульф Манакауапо Намакеаха Момоа и 12-летняя Лола Иолани Момоа.

Ранее мы писали, что падчерица Джейсона Момоа сыграет Женщину-кошку в новом “Бэтмену“.

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Теги: Джейсон Момоа, фото, Аквамен, глянец, Лиза Бонет
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  17.10.2019, 18:23
Оценка:  0
гость
Он знает, как гладить... Не вывернув наизнанку!!!
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