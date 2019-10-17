Джейсон Момоа снялся в брутальных образах и рассказал, что скрывал от жены
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Популярный актер, который сыграл Аквамена в супергеройской картине, 40-летний Джейсон Момоа снялся в необычных образах для глянца Esquire. Фото звезда добавил в свой Инстаграм. Стоит отметить, что фотосессия весьма разнообразна. Джейсон появляется в образе брутального парня в клетчатой рубашке за рулем авто, также он позирует в белом пиджаке на руках с черной кошкой, а еще Момоа запечатлен в пижамных штанах и полушубке на голое тело - в таком виде он утюжит брюки на гладильной доске.
Послушай, мама, я сделал это в своем первом интервью о @esquire. Кошачьи ласки и поедание персиков. И да, я знаю, как гладить, - подписал серию снимков Момоа.
Look ma I made it my first interview on @esquire Petting cats and eating peaches And yes I do know how to iron Note to self never do an interview on wrap party day Sorry for the potty mouth 😜😜 mahalo @esquire checkout the full article on Esquire.com it will be out on stands on the 22nd #esquire #peachestastegood @seeofficial @ericraydavidson @nicksullivanesq @glennnutley @rachsyme Aloha J
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В интервью журналу Момоа рассказал о том, что был с подросткового возраста влюблен в свою супругу Лизу Боне. Об этом пишет НВ Style. По словам Джейсона, он был фаном и сталкером Боне - и признался в этом супруге лишь тогда, когда у них уже было двое детей.
Если кто-то скажет мне, что есть что-то невозможное - я отвечу: мужик, я женился на Лизе Боне. Нет ничего невозможного, - цитируют Джейсона Момоа.
Напомним, что Джейсон Момоа женат на бывшей супруге музыканта Лени Кравица 51-летней Лизе Боне. Они с Момоа поженились в 2017 после 12 лет гражданского брака. У пары двое детей - 10-летний Накоа Вульф Манакауапо Намакеаха Момоа и 12-летняя Лола Иолани Момоа.
Ранее мы писали, что падчерица Джейсона Момоа сыграет Женщину-кошку в новом “Бэтмену“.
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