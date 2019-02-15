Дочь легендарного музыканта сыграет в новом "Бэтмене".

Зои Кравиц воплотит Женщину-кошку в супергеройском фильме instagram.com/zoeisabellakravitz

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Дочь легендарного музыканта Лени Кравица и падчерица актера Джейсона Момоа американская актриса и модель Зои Кравиц воплотит Женщину-кошку в новом "Бэтмене". Об этом сообщает Variety.

Сообщается, что создатели ленты, которая станет перезагрузкой всех фильмов о супергерое Бэтмене, утвердили 30-летнюю Зои на роль Селины Кайл по результатам кастинга на прошлой неделе. На роль Женщины-кошки также претендовали Ана де Армас, Элла Балинска и Эйса Гонсалес.

Информацию о том, что Кравиц сыграет Женщину-кошку подтвердил супруг ее мамы Лизы Боне - голливудский актер Джейсон Момоа поздравил падчерицу на своей странице в Инстаграм.

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Ранее Женщину-кошку играли Энн Хэтэуэй, Холли Берри, Мишель Пфайффер, Эрта Китт и другие.

Премьера картины запланирована на 25 июня 2021 года.

Зои Кравиц ранее играла в таких фильмах, как "Безумный Макс: Дорога ярости", "Дивергент", "Наркотик", "Хорошее убийство", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", а также в сериале "Большая маленькая ложь".

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"Бэтмен" будет выпущен компанией Warner Bros. Pictures. Это десятый по счету фильм из Расширенной вселенной DC. Режиссером и сценаристом фильма выступил Мэтт Ривз. Роль Бэтмена досталась британскому актеру Роберту Паттинсону.

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