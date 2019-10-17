Супруга артиста рассказала о том, что ее забросали странными вопросами в Сети - и ответила на самые "проблемные" из них.

"Я не голодная сексуальная дикарка!": Жена Бабкина ответила хейтерам пикантным фото instagram.com/snezhana_babkina

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Жена украинского исполнителя Сергея Бабкина пожаловалась в Сети на частые упреки хейтеров и отметила, что на днях забанила многих подписчиков. В Инстаграм актриса театра Снежана Бабкина опубликовала длинный пост, в котором сообщила, что новые фото, на которых она кормит грудью сына, вызывают бурную реакцию и некорректные вопросы пользователей Сети. Так, Снежана написала ответ “сразу всем хейтерам“, резюмируя, что они с супругом - артисты и не стесняются обнажаться на публике, и это совсем не значит, что кто-то сексуально озабочен. Публикацию Снежана дополнила постановочным кадром - она позирует в образе соблазнительной ведьмы - в полупрозрачном платье на фоне горы дров для костра.

Доброе утро💋После вчерашнего поста отправились в бан ( ю) много подписчиц😉 которые были в недоумении- как я могу кормить ребёнка на всеобщее обозрение? Что скажут мои дети? Видят ли они как я, обнажившись, кормлю младшенького? Почему у нас такие страшные коты?😹 И как мы им разрешаем лазить по столам?🙀 Отвечаю сразу всем! Мы с @babkin_official актёры! Раскомплексовалась я ещё в детстве, начав заниматься театром. Поэтому походить дома голяком🤪, покормить младшенького на глазах у старшеньких, или покормить в театре, или на пляже, или на улице, или обнажиться во время спектакля- для меня это вообще не проблема. Я - мама 3 детей! Я не голодная сексуальная дикарка! Моё тело также как и моя душа- ОБНАЖЕНЫ! ❤️

Насчёт наших лысиков😻 Мы их любим так сильно, что позволяем находиться, где угодно- стол, кровать,шкаф...

И на первый взгляд в этих 2 темах👆🏻 ничего общего. А нет. Есть общее. Это ЛЮБОВЬ!❤️ Любви вам всем!!! - написала Снежана.

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