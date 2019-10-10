Артистка добавила в сториз фото экрана, когда разговаривала с сыном по видеосвязи.

Настоящий красавец: Тина Кароль показала свежее фото 10-летнего сына instagram.com/tina_karol/

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Украинская поп-дива Тина Кароль, которая не устает будоражить фантазию поклонников откровенными нарядами, демонстрируя свою идеальную фигуру, показала фанатам своего подросшего 10-летнего сына Вениамина. В Инста-сториз звезда добавила снимок экрана, который, очевидно, сделала во время недавнего общения с сыном по видеосвязи. Напомним, что мальчик учится и живет в Великобритании - и чаще всего Кароль общается с ним через Сеть.

Веня позирует в очках и школьной форме, а на заднем плане на стене висит тарелка с украинским орнаментом.

Все буде - Україна, - подписала кадр Кароль, добавив забавные эмодзи, символизирующие ее с сыном.

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К слову, поклонники Кароль часто указывают на сходство мальчика с его покойным отцом продюсером Евгением Огиром. Однако, судя по свежим фото, Вениамин все больше становится похожим на свою звездную маму.

Ранее Кароль отмечала и сходство характеров с сыном.

Веня — копия отца. В характере, поведении, чертах лица. Я всегда вижу своего мужа перед собой. Настолько они похожи, что порой сжимается сердце. Сложно, но я горжусь и радуюсь, - призналась исполнительница.

Ранее мы писали, что Тина Кароль призналась в любви Юрию Горбунову.

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