"Зажгла огонь!": Кароль забросала Сеть пикантными фото в откровенных позах
Читай также: “Обалдеть, какая красивая“: Жена Дмитрия Комарова очаровала образом парижанки
Украинская певица Тина Кароль, которая также является ведущей популярного шоу “Танцы со звездами“, появилась на проекте в смелом образе. Звезда вела программу в откровенном двухцветном наряде лондонского дизайнера Давида Комы. Наряд Тины состоит из верхней темной части, расшитой искусственным жемчугом - с глубоким декольте и прорезями на животе. Комплект дополняет длинная черная юбка с очень высоким разрезом.
После программы Кароль устроила горячую фотосессию в этом ярком наряде, которая появилась на ее страничке в Инстаграм. Звезда позирует стоя и сидя на переднем сиденье авто.
Также Кароль запечатлели крупным планом - на фото видна ее пышная грудь.
Читай также: Тина Кароль шокировала фанатов страстным образом: фото
Поклонники эмоционально отреагировали на столь смелые фото Кароль - и отметили, что они “горячи как никогда“:
- Боже, Тина, не убивай😍💦💦💦💦
- Коли ви ВСЕ встигаєте, і фотографуватися, і програму вести? Богиня
- Пытаюсь смотреть в глаза
- Господи🙈 как много афигенных фотографий за вечер🔥я в восторге😻
- я балдею от этой девочки😍❤️
- Горячая🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Тина Кароль прогулялась в розовом мини по ночному Киеву.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил