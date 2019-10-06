Артистка показала фотосессию в платье от дизайнера Давида Комы.

"Зажгла огонь!": Кароль забросала Сеть пикантными фото в откровенных позах instagram.com/tina_karol/

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Украинская певица Тина Кароль, которая также является ведущей популярного шоу “Танцы со звездами“, появилась на проекте в смелом образе. Звезда вела программу в откровенном двухцветном наряде лондонского дизайнера Давида Комы. Наряд Тины состоит из верхней темной части, расшитой искусственным жемчугом - с глубоким декольте и прорезями на животе. Комплект дополняет длинная черная юбка с очень высоким разрезом.

После программы Кароль устроила горячую фотосессию в этом ярком наряде, которая появилась на ее страничке в Инстаграм. Звезда позирует стоя и сидя на переднем сиденье авто.

Также Кароль запечатлели крупным планом - на фото видна ее пышная грудь.

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Поклонники эмоционально отреагировали на столь смелые фото Кароль - и отметили, что они “горячи как никогда“:

Боже, Тина, не убивай😍💦💦💦💦

Коли ви ВСЕ встигаєте, і фотографуватися, і програму вести? Богиня

Пытаюсь смотреть в глаза

Господи🙈 как много афигенных фотографий за вечер🔥я в восторге😻

я балдею от этой девочки😍❤️

Горячая🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль прогулялась в розовом мини по ночному Киеву.

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