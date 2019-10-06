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"Зажгла огонь!": Кароль забросала Сеть пикантными фото в откровенных позах

Комментариев: 2
Артистка показала фотосессию в платье от дизайнера Давида Комы.

"Зажгла огонь!": Кароль забросала Сеть пикантными фото в откровенных позах
instagram.com/tina_karol/

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Украинская певица Тина Кароль, которая также является ведущей популярного шоу “Танцы со звездами“, появилась на проекте в смелом образе. Звезда вела программу в откровенном двухцветном наряде лондонского дизайнера Давида Комы. Наряд Тины состоит из верхней темной части, расшитой искусственным жемчугом - с глубоким декольте и прорезями на животе. Комплект дополняет длинная черная юбка с очень высоким разрезом.

После программы Кароль устроила горячую фотосессию в этом ярком наряде, которая появилась на ее страничке в Инстаграм. Звезда позирует стоя и сидя на переднем сиденье авто.

Также Кароль запечатлели крупным планом - на фото видна ее пышная грудь.

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Поклонники эмоционально отреагировали на столь смелые фото Кароль - и отметили, что они “горячи как никогда“:

  • Боже, Тина, не убивай😍💦💦💦💦
  • Коли ви ВСЕ встигаєте, і фотографуватися, і програму вести? Богиня
  • Пытаюсь смотреть в глаза
  • Господи🙈 как много афигенных фотографий за вечер🔥я в восторге😻
  • я балдею от этой девочки😍❤️
  • Горячая🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль прогулялась в розовом мини по ночному Киеву.

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Теги: тина кароль, наряды звезд, платье, Танцы со звездами
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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Slevin47    07.10.2019, 15:52
Оценка:  0
Slevin47
Игорь Валерьевич непременно даст по наглой роже))
GreenPeace!    07.10.2019, 15:39
Оценка:  0
GreenPeace!
Озабоченная женщина.противно смотреть
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