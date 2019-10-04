Тина Кароль шокировала фанатов страстным образом: фото

Ведущая "Танці з зірками 2019" поделилась новыми фото в Instagram.

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Тина Кароль вновь взбудоражила фантазию своих поклонников. В социальной сети певица и ведущая шоу “Танці з зірками 2019“ опубликовала фото в откровенном образе.

Так, на странице артистки в Instagram появился снимок с закулисья шестого прямого эфира танцевального проекта. Кароль позирует в роскошном вечернем платье черного цвета с вырезом до бедра. Соблазнительный лук Тина дополнила босоножками на шпильке с тонкими ремешками.

Фолловеры певицы засыпали ее лестными и восторженными комплиментами.

Слишком горячо стало!

Градус повышеен...

Як можна бути такою розкішною?

Просто бомба!, - пишут в комментариях.



Ранее Тина Кароль покорила сеть в экстремальном мини.

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