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Тина Кароль шокировала фанатов страстным образом: фото

Комментариев: 1
Ведущая "Танці з зірками 2019" поделилась новыми фото в Instagram.
Тина Кароль шокировала фанатов страстным образом
Тина Кароль шокировала фанатов страстным образом
instagram.com/tina_karol/

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Тина Кароль вновь взбудоражила фантазию своих поклонников. В социальной сети певица и ведущая шоу “Танці з зірками 2019“ опубликовала фото в откровенном образе.

Так, на странице артистки в Instagram появился снимок с закулисья шестого прямого эфира танцевального проекта. Кароль позирует в роскошном вечернем платье черного цвета с вырезом до бедра. Соблазнительный лук Тина дополнила босоножками на шпильке с тонкими ремешками.

Фолловеры певицы засыпали ее лестными и восторженными комплиментами.

  • Слишком горячо стало!
  • Градус повышеен...
  • Як можна бути такою розкішною?
  • Просто бомба!, - пишут в комментариях.
     

 Ранее Тина Кароль покорила сеть в экстремальном мини.

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Теги: Тина Кароль, фото, певица
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  05.10.2019, 16:59
Оценка:  0
pусский
У кого эта старая еврейка что взбудоражила? Тинку в сраньку, только так с перебежчиками! В Магадане её выкормили, вырастили, а она на майданутых работает, весь тухес порвём!!!!
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