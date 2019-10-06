Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Обалдеть, какая красивая": Жена Дмитрия Комарова очаровала образом парижанки

Комментариев: 0
Александра Кучеренко выставила фото в элегантном наряде на фоне Эйфелевой башни.

"Обалдеть, какая красивая": Жена Дмитрия Комарова очаровала образом парижанки
ivona.bigmir.net

Читай также: "С возвращением!": Супруга Комарова показала, где будет "пропадать" ближайший год

Супруга телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова телеведущая и модель Александра Кучеренко покорила Сеть снимками из Парижа. В Инстаграм девушка выставила фото из модной столицы, на котором позирует в поистине "французском наряде". На Саше - лаконичное черное платье с небольшим v-образным вырезом и аккуратной оборкой, а также черный берет и ярко-красная помада. Позирует "парижанка" на фоне главной достопримечательности французской столицы - знаменитой Эйфелевой башни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour💋

Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)

Читай также: Жена Дмитрия Комарова прошлась по подиуму в свадебном платье - фото

Также Саша поделилась впечатлениями от посещения парижского художественного музея Орсе и выставила фото со знаменитой картиной Винсента Ван Гога "Ночь над Роной".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя поездка в Париж началась шедеврально) «Звёздная ночь над Роной» Ван Гога😍 Сколько раз я видела эту картину на иллюстрациях, а сегодня в оригинале! Я заметила ее издалека, как яркую вспышку. У неё просто фантастическая энергетика, которая затмевает все увиденное в музее Орсе. Кстати, сегодня мне удалось попасть туда бесплатно - так всегда в первое воскресенье нового месяца😉 Теперь спешу собираться на съемку) Скоро расскажу о ней подробнее 🇫🇷

Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)

Читай также: Александра Кучеренко показала, как проводит время с Комаровым на Мальдивах

Подписчики засыпали Александру комплиментами и назвали ее необыкновенно женственной, очаровательной и очень эффектной.

"Обалдеть, какая красивая", - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко рассказала, как переживает разлуку с любимым.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров, наряды, Париж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь