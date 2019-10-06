Александра Кучеренко выставила фото в элегантном наряде на фоне Эйфелевой башни.

"Обалдеть, какая красивая": Жена Дмитрия Комарова очаровала образом парижанки ivona.bigmir.net

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Супруга телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова телеведущая и модель Александра Кучеренко покорила Сеть снимками из Парижа. В Инстаграм девушка выставила фото из модной столицы, на котором позирует в поистине "французском наряде". На Саше - лаконичное черное платье с небольшим v-образным вырезом и аккуратной оборкой, а также черный берет и ярко-красная помада. Позирует "парижанка" на фоне главной достопримечательности французской столицы - знаменитой Эйфелевой башни.

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Также Саша поделилась впечатлениями от посещения парижского художественного музея Орсе и выставила фото со знаменитой картиной Винсента Ван Гога "Ночь над Роной".

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Подписчики засыпали Александру комплиментами и назвали ее необыкновенно женственной, очаровательной и очень эффектной.

"Обалдеть, какая красивая", - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко рассказала, как переживает разлуку с любимым.

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