"Обалдеть, какая красивая": Жена Дмитрия Комарова очаровала образом парижанки
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Супруга телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова телеведущая и модель Александра Кучеренко покорила Сеть снимками из Парижа. В Инстаграм девушка выставила фото из модной столицы, на котором позирует в поистине "французском наряде". На Саше - лаконичное черное платье с небольшим v-образным вырезом и аккуратной оборкой, а также черный берет и ярко-красная помада. Позирует "парижанка" на фоне главной достопримечательности французской столицы - знаменитой Эйфелевой башни.
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Также Саша поделилась впечатлениями от посещения парижского художественного музея Орсе и выставила фото со знаменитой картиной Винсента Ван Гога "Ночь над Роной".
Моя поездка в Париж началась шедеврально) «Звёздная ночь над Роной» Ван Гога😍 Сколько раз я видела эту картину на иллюстрациях, а сегодня в оригинале! Я заметила ее издалека, как яркую вспышку. У неё просто фантастическая энергетика, которая затмевает все увиденное в музее Орсе. Кстати, сегодня мне удалось попасть туда бесплатно - так всегда в первое воскресенье нового месяца😉 Теперь спешу собираться на съемку) Скоро расскажу о ней подробнее 🇫🇷
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Подписчики засыпали Александру комплиментами и назвали ее необыкновенно женственной, очаровательной и очень эффектной.
"Обалдеть, какая красивая", - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Александра Кучеренко рассказала, как переживает разлуку с любимым.
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