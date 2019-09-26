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"Королева ночного города": Кароль покорила Сеть в экстремальном мини

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Певица добавила в соцсети жаркое фото с прогулки по Киеву.

"Королева ночного города": Кароль покорила Сеть в экстремальном мини
ivona.bigmir.net

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Украинская певица Тина Кароль продолжает будоражить фантазию поклонников откровенными образами. На этот раз звезда добавила в Инстаграм фото, на котором запечатлена в очень коротком облегающем платье розового цвета. Наряд подчеркнул округлые ягодицы певицы - и обнажил ее стройные ножки до самых бедер. Кароль сфотографировали в движении - звезда идет по столичному Майдану Независимости, оглядываясь назад - в камеру. Распущенные длинные волосы Кароль разметались по плечам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol wearing @cultnkd Ph @spromojna #тинакароль

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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Поклонники бурно отреагировали на яркое фото - большинство фолловеров отметили, что Кароль - очень притягательна и сексуальна.

  • Куда такой сексуальной быть?????😍😍😍😱😱😱😱🔥🔥🔥🔥
  • Королева ночного города 😎💕
  • Вы нас бавити-вабити 🔥❤️
  • Сейчас походу будет пожар🔥🔥🔥🔥🔥😻💫💫💫😅❤️
  • Эта детка агонь🔥🔥🔥
  • Сплошной секс, - написали в Сети.

Кроме того, снимок прокомментировала певица Оля Полякова, которая также обожает откровенные образы:

  • Я думала это я😂😂😂, - пошутила “супер-блондинка“ Полякова.

Ранее мы писали, что Тина Кароль выпустила яркий клип на пеню “Вабити“.

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Теги: тина кароль, наряды звезд, мини, откровенные наряды
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Источник: ivona.bigmir.net

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