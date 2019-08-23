"Вабити": Тина Кароль выпустила новый соблазнительный клип
Певица Тина Кароль презентовала новую песню под названием "Вабити".
Популярная украинская исполнительница Тина Кароль порадовала поклонников новым украиноязычным треком. Артистка презентовала композицию под названием “Вабити“.
Читай также: “Исправил маму в английском“: Видео Тины Кароль с сыном умилило Сеть
Премьера видеоклипа на песню состоялась 22 августа в 20:00 на официальном Youtube-канале Кароль и на телеканале М1. В ролике Тина примеряла несколько откровенных нарядов: серебристый купальник, боди и платье с изображением вишенок.
По сюжету клипа два домработника пытаются заполучить внимания хозяйки, которую играет Тина Кароль. Отметим, что съемки клипа проходили в Лос-Анджелесе.
Напомним, ранее Тина Кароль вышла на сцену в откровенном наряде без бюстгальтера.
Полная версия правил
100% - НЕОДНОКРАТНО ЗАМЕЧАЛ - ПО ФРЕЙДУ. А ШО - НЕКОМУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО? ПРОСТО КАЗУС КАКОЙ-ТО, РЕБЯТА....