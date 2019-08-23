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"Вабити": Тина Кароль выпустила новый соблазнительный клип

Комментариев: 4
Певица Тина Кароль презентовала новую песню под названием "Вабити".
"Вабити": Тина Кароль выпустила новый соблазнительный клип
"Вабити": Тина Кароль выпустила новый соблазнительный клип
instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль порадовала поклонников новым украиноязычным треком. Артистка презентовала композицию под названием “Вабити“.

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Премьера видеоклипа на песню состоялась 22 августа в 20:00 на официальном Youtube-канале Кароль и на телеканале М1. В ролике Тина примеряла несколько откровенных нарядов: серебристый купальник, боди и платье с изображением вишенок.

По сюжету клипа два домработника пытаются заполучить внимания хозяйки, которую играет Тина Кароль. Отметим, что съемки клипа проходили в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее Тина Кароль вышла на сцену в откровенном наряде без бюстгальтера.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  23.08.2019, 11:19
Оценка:  0
гость
(аноним) 23.08.2019, 10:41

100% - НЕОДНОКРАТНО ЗАМЕЧАЛ - ПО ФРЕЙДУ. А ШО - НЕКОМУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО? ПРОСТО КАЗУС КАКОЙ-ТО, РЕБЯТА....
cheechmarin    23.08.2019, 11:11
Оценка:  0
cheechmarin
шлюха е_банная, типичная блядь
гость  (аноним)  23.08.2019, 10:41
Оценка:  0
гость
На самом деле поется "Выeбите". Выeбите меня,она поет. Видно пиздa чешется не по детски у этой бляди. Раз уже на весь мир просит,что ее отъeбали)))
гость  (аноним)  23.08.2019, 10:19
Оценка:  0
гость
ВИДЕЛ - ШКУРА НА ЖИВОТЕ В СКЛАДКАХ, ВЯЛАЯ, НЕ ПОДТЯНУТАЯ, СТЫДНО ТАК ЗАПУСКАТЬ СЕБЯ, ПРОСТО РОХЛЯ.
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