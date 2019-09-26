Знаменитость призналась, что сама не понимает, зачем ей длинные ногти - они ей нравятся только на фото.

"Не знаю, зачем я их ношу": Кардашьян удивила внезапным заявлением о своем образе instagram.com/kimkardashian

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Американская модель и бизнесвумен 38-летняя Ким Кардашьян, на модные образы которой равняются девушки всей планеты, удивила неожиданным заявлением о своем аутфите. В Инстаграм Ким выставила новое фото, на котором позирует, выходя из машины. Кардашьян одета в широкие кожаные брюки и черный блестящий топ, волосы звезды гладко зачесаны и собраны на затылке в гульку. Образ дополняют “фирменные“ длинные ногти звезды. В Описании к фото Ким отметила, что не до конца понимает, зачем ей такие ногти - просто Ким нравится, как они выходят на снимках.

Я не знаю, почему я продолжаю пробовать длинные ногти?! Хотела бы сказать, что хочу быть “девушкой-девушкой“, но нет. Мне просто нравится, как они выглядят на фотографиях 📸, - написала Ким.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала фото до пластик.

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