Артистка выставила фото в очень откровенном образе - поклонники сочли его очень сексуальным.

"А вот это уже ракета!": Страстная Мишель Андраде покорила Сеть пикантным фото instagram.com/mishvirmish

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Украинская певица боливийского происхождения 22-летняя Мишель Андраде покорила поклонников откровенным образом. В Инстаграм исполнительница выставила пикантное фото, на котором запечатлена в высоких черных трусиках и белой майке, завязанной выше пояса. "Изюминки" образу добавили распущенные волосы с мокрым эффектом.

Чувствую себя сегодня мамочкой, - написала Мишель.

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Фолловеры подчеркнули, что на фото Мишель очень сексуальна и такой откровенный образ ей к лицу.

Ну это уже ракета 😂😂

Мишель!! Ты идеальна!!!!! 😍😍😍😍😍

You’re driving me crazy 🔥🔥🔥🔥

Ох ничо сє мама🌚😂🌿✨❤️

HOOOOOOOOOOT🔥🤤

яка ж ти неймовірна😍захоплююсь❤️

🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤

Вав, сексі красотка😍😘💋

Ох и стиль 🔥🔥🔥😍😍😍, - написали в Сети.

Однако, части поклонников показалось, что “это уж слишком“ и что “девушка испортилась“.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде показала соблазнительное фото в купальнике.

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