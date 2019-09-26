"А вот это уже ракета!": Страстная Мишель Андраде покорила Сеть пикантным фото
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Украинская певица боливийского происхождения 22-летняя Мишель Андраде покорила поклонников откровенным образом. В Инстаграм исполнительница выставила пикантное фото, на котором запечатлена в высоких черных трусиках и белой майке, завязанной выше пояса. "Изюминки" образу добавили распущенные волосы с мокрым эффектом.
Чувствую себя сегодня мамочкой, - написала Мишель.
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Фолловеры подчеркнули, что на фото Мишель очень сексуальна и такой откровенный образ ей к лицу.
- Ну это уже ракета 😂😂
- Мишель!! Ты идеальна!!!!! 😍😍😍😍😍
- You’re driving me crazy 🔥🔥🔥🔥
- Ох ничо сє мама🌚😂🌿✨❤️
- HOOOOOOOOOOT🔥🤤
- яка ж ти неймовірна😍захоплююсь❤️
- 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤
- Вав, сексі красотка😍😘💋
- Ох и стиль 🔥🔥🔥😍😍😍, - написали в Сети.
Однако, части поклонников показалось, что “это уж слишком“ и что “девушка испортилась“.
Ранее мы писали, что Мишель Андраде показала соблазнительное фото в купальнике.
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