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"А вот это уже ракета!": Страстная Мишель Андраде покорила Сеть пикантным фото

Комментариев: 1
Артистка выставила фото в очень откровенном образе - поклонники сочли его очень сексуальным.

"А вот это уже ракета!": Страстная Мишель Андраде покорила Сеть пикантным фото
instagram.com/mishvirmish

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Украинская певица боливийского происхождения 22-летняя Мишель Андраде покорила поклонников откровенным образом. В Инстаграм исполнительница выставила пикантное фото, на котором запечатлена в высоких черных трусиках и белой майке, завязанной выше пояса. "Изюминки" образу добавили распущенные волосы с мокрым эффектом.

Чувствую себя сегодня мамочкой, - написала Мишель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I feel like a mami today

Публикация от 🇺🇦🇧🇴Michelle Andrádе (@mishvirmish)

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Фолловеры подчеркнули, что на фото Мишель очень сексуальна и такой откровенный образ ей к лицу.

  • Ну это уже ракета 😂😂
  • Мишель!! Ты идеальна!!!!! 😍😍😍😍😍
  • You’re driving me crazy 🔥🔥🔥🔥
  • Ох ничо сє мама🌚😂🌿✨❤️
  • HOOOOOOOOOOT🔥🤤
  • яка ж ти неймовірна😍захоплююсь❤️
  • 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤
  • Вав, сексі красотка😍😘💋
  • Ох и стиль 🔥🔥🔥😍😍😍, - написали в Сети.

Однако, части поклонников показалось, что “это уж слишком“ и что “девушка испортилась“.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде показала соблазнительное фото в купальнике.

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Теги: Мишель Андраде, откровенные фото, откровенные образы звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  27.09.2019, 16:09
Оценка:  0
гость
этот её писклявый голос, вид тинэйджерский, претензия на инфантилизм - всё как-то одновременно раздражает. пусть только поёт, но не говорит и не даёт интервью - это невозможно слушать.
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