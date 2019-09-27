Певица выставила фото в откровенном образе - и получила множество поздравлений с Днем рождения.

"Мой день": Лорак в откровенном мини и "змеиных" сапогах напросилась на поздравления instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, напомнила поклонникам о своем Дне рождения, выставив фото в откровенном наряде. В Инстаграм артистка добавила снимок в коротком платье молочного цвета, с двух сторон декорированном высокими разрезами со шнуровкой. Образ дополнили высокие сапоги из змеиной кожи и массивные кулоны на шее. Длинные волосы Лорак - гладко расчесаны с на прямой пробор.

❤️ Просто мой день!

Люблю эту осень. Спасибо за тёплые поздравления!, - написала Лорак.



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Одной из первых комментарий к публикации оставила еще одна артистка украинского происхождения Светлана Лобода:

@anilorak будь счастлива!🙏😘, - написала Лобода в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак презентовала новый клип “Мы нарушаем“.

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