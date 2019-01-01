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"Мы нарушаем": Ани Лорак презентовала первый трек из нового альбома

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Певица Ани Лорак предстала новый сингл "Мы нарушаем", который войдет в альбом "За мечтой".
"Мы нарушаем": Ани Лорак презентовала первый трек из нового альбома
"Мы нарушаем": Ани Лорак презентовала первый трек из нового альбома
instagram.com/anilorak

Известная украинская исполнительница Ани Лорак порадовала поклонников новым треком. Артистка выпустила песню “Мы нарушаем“.

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Композиция стала первым синглом из из 16-го студийного альбома певицы “За мечтой“. Премьера лирик-видео на песню состоялась 26 сентября на официальном Youtube-канале Ани Лорак.

“Это очень знаковая песня, она была написана одной из первых. И теперь она открывает альбом #ЗаМечтой“, - поделилась в своем Instagram Ани Лорак.

Слушай онлайн Ани Лорак “Мы нарушаем“:

Напомним, ранее Ани Лорак покорила поклонников селфи из ванной.

 

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Теги: Ани Лорак
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Источник: Ivonа bigmir)net

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