Певица опубликовала свежее пикантное фото в приспущенном халате.

"Вылитая Ким Кардашьян": Лорак покорила поклонников селфи из ванной instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, продолжает эпатировать поклонников смелыми образами. Так, недавно Лорак выставила снимки в образе женщины-вамп, а теперь решила попробовать еще одну “модную штучку“ - сделать селфи из ванной комнаты. В Инстаграм певица добавила фото перед зеркалом. Лорак стоит в банной халате, чуть приспущенном с плеча. Звезда позирует с высоким “конским“ хвостом и ярким макияжем.

✨ Доброй ночи, - подписала снимок Лорак.

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Фолловеры певицы тут же отметили, что она на новом фото очень похожа на американскую модель и бизнесвумен Ким Кардашьян. Также в комментариях написали, что яркий макияж артистки намекает на продолжение вечера, а никак не на сон. Кро ме того, некоторые подписчики, в который раз, упрекнули Лорак в злоупотреблении фотошопом и инъекциями красоты.

Очень похожа здесь на Ким Кардашьян) 😘

Шо она себе с лицом сделала?

Сколько ж можно так дёшево фотошопиться . Просто вылитая Кардашьян:)

Как вам идёт высокий хвост😍🔥

Замёрзли наверно 🥶 доброй ночи❤️

А зачем на ночь перед сном так сильно краситься😊❤️?!

Каролина, так идут куда угодно, но только не в постель!!! В таком количестве макияж....

На ночь такие фотки выставлять нельзя 😂 мужская половина не выдержит 🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что бойфренда Лорак раскритиковали за поведение на публике.