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"Вылитая Ким Кардашьян": Лорак покорила поклонников селфи из ванной

Комментариев: 1
Певица опубликовала свежее пикантное фото в приспущенном халате.

"Вылитая Ким Кардашьян": Лорак покорила поклонников селфи из ванной
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, продолжает эпатировать поклонников смелыми образами. Так, недавно Лорак выставила снимки в образе женщины-вамп, а теперь решила попробовать еще одну “модную штучку“ - сделать селфи из ванной комнаты. В Инстаграм певица добавила фото перед зеркалом. Лорак стоит в банной халате, чуть приспущенном с плеча. Звезда позирует с высоким “конским“ хвостом и ярким макияжем.

✨ Доброй ночи, - подписала снимок Лорак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✨ Доброй ночи..

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

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Фолловеры певицы тут же отметили, что она на новом фото очень похожа на американскую модель и бизнесвумен Ким Кардашьян. Также в комментариях написали, что яркий макияж артистки намекает на продолжение вечера, а никак не на сон. Кро ме того, некоторые подписчики, в который раз, упрекнули Лорак в злоупотреблении фотошопом и инъекциями красоты.

  • Очень похожа здесь на Ким Кардашьян) 😘
  • Шо она себе с лицом сделала?
  • Сколько ж можно так дёшево фотошопиться . Просто вылитая Кардашьян:)
  • Как вам идёт высокий хвост😍🔥
  • Замёрзли наверно 🥶 доброй ночи❤️
  • А зачем на ночь перед сном так сильно краситься😊❤️?!
  • Каролина, так идут куда угодно, но только не в постель!!! В таком количестве макияж....
  • На ночь такие фотки выставлять нельзя 😂 мужская половина не выдержит 🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что бойфренда Лорак раскритиковали за поведение на публике. 

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Теги: Ани Лорак, халат, наряды Ани Лорак
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  16.09.2019, 10:55
Оценка:  0
pусский
Требую попу как у Ким!
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