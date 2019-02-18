22-летняя Мария Василевич собирается стать депутатом.

"Красавица из президентской ложи": Что известно о юной спутнице Лукашенко instagram.com/radiosvaboda

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На днях стало известно, что девушка, которая около года сопровождает президента Беларуси 65-летнего Александра Лукашенко во время рабочих визитов и на досуге, 22-летняя победительница конкурса красоты Мария Василевич заявила о своем желании стать депутатом. Об этом пишет издание “Страна“, ссылаясь на белорусский ресурс TUT.BY. По данным издания, юная модель будет Баллотироваться в Палату представителей в Кальварийском округе №104 Минска.

Конечно, у граждан создался образ депутата, немного отличающийся от меня, все наверняка привыкли видеть в этой роли людей постарше, поэтому вопрос про мой юный возраст очень популярен. Но напомню, что законодательно утвержден минимальный возраст для депутата – это 21 год, а мне уже целых 22. Если серьезно, то мне очень хотелось бы, чтобы в парламенте были люди, говорящие с моим поколением на одном языке, – прокомментировала свое решение Василевич.

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Сбор подписей за выдвижение кандидатов продлится до 8 октября. А выборы в Палату представителей объявлены на 17 ноября.

Что известно о Марии Василевич:

В 2018 Василевич стала победительницей конкурса “Мисс Беларусь“, а в борьбе за титул “Мисс мира“ - получила корону “Мисс мира Европа“, а также вошла в финальную пятерку участниц. Параметры Марии - 86-60-90.

После участия в конкурсе, Мария стала часто появляться на людях с президентом Александром Лукашенко, а в июле 2018 даже оправилась с ним в командировку в колхоз “Родина“.

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После того, как девушка стала сопровождать президента Беларуси, ситуацию комментировала пресс-секретарь Лукашенко - Наталья Эйсмонт. Она отметила, что руководитель страны лично готовил девушку к участию в конкурсе “Мисс мира“ и научил ее колоть дрова, - пишет ТаблоID.

28 декабря президент Беларуси появился с Марией на первом Республиканском новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости в Минске. Там он станцевал с Василевич вальс.

president.gov.by

Этот бал – своего рода подарок за усердие, трудолюбие, отличную учебу, за вашу инициативность. Здесь лучшие их лучших, – заявил президент.

В начале 2019 Лукашенко вручил своей юной спутнице премию “За духовное возрождение“ – за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность. На концерте после церемонии лауреатка сидела рядом с Лукашенко.

Также в президентской ложе Мария появилась на конкурсе “Славянский базар“ в Витебске. А за последнюю неделю президент и его юная протеже вместе сходили на хоккей и съездили на празднование 1000-летия Бреста.

belaruspartisan.by

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Отметим, что в прошлом году Мария Василевич окончила факультет экономики и менеджмента БГЭУ и поступила в магистратуру. С начала лета 2019 Василевич работает соведущей программы “Добрай раніцы, Беларусь!“ (“Доброе утро, Беларусь!“).

Президент Беларуси Александр Лукашенко официально женат, хотя, согласно сообщениям в прессе, живет раздельно со своей супругой Галиной. Их брак длится с 1975. У Лукашенко трое сыновей: Виктор, Дмитрий и Николай. По некоторым данным, которые часто фигурируют в публикациях СМИ, матерью младшего сына Лукашенко 14-летнего Николая - является Ирина Абельская, бывший главврач больницы Управления делами президента и экс-личный врач президента. У президента Беларуси семеро внуков.

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