Певица выставила новое фото в облегающем наряде, который подчеркнул фигуру .

Дорого-богато: Ани Лорак показала снимок в элегантном образе Ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, продолжает удивлять поклонников разными гранями своего образа. Так, рядом с “расслабленными“ фото в спортивной одежде и джинсах - на странице артистки в Инстаграм появился новый снимок в подчеркнуто элегантном образе. Лорак позирует в классическом “маленьком черном платье“ и очень массивных серьгах-кольцах, инкрустированных светлым металлом - судя по всему, белым золотом.

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К слову, любовь артистки к блестящим вещам - ранее становилась поводом для шуток в Сети. Один из сценических нарядов Лорак - облегающий комбинезон, расшитый стразами - высмеяли подписчики, назвав его “богатой безвкусицей“.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за фото с бойфрендом.