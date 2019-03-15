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Дорого-богато: Ани Лорак показала снимок в элегантном образе

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Певица выставила новое фото в облегающем наряде, который подчеркнул фигуру .

Дорого-богато: Ани Лорак показала снимок в элегантном образе
Дорого-богато: Ани Лорак показала снимок в элегантном образе
Ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, продолжает удивлять поклонников разными гранями своего образа. Так, рядом с “расслабленными“ фото в спортивной одежде и джинсах - на странице артистки в Инстаграм появился новый снимок в подчеркнуто элегантном образе. Лорак позирует в классическом “маленьком черном платье“ и очень массивных серьгах-кольцах, инкрустированных светлым металлом - судя по всему, белым золотом.

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К слову, любовь артистки к блестящим вещам - ранее становилась поводом для шуток в Сети. Один из сценических нарядов Лорак - облегающий комбинезон, расшитый стразами - высмеяли подписчики, назвав его “богатой безвкусицей“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💎 📸@rr_photo

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за фото с бойфрендом. 

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Теги: Лорак, наряды Ани Лорак, безвкусица
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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маскишоу    21.08.2019, 11:41
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