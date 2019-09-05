Певица, которую критикуют за неудачные "пластики" выставила фото в спортивной одежде.

Хищная улыбка и черный маникюр: Ани Лорак удивила новым фото instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России и часто подвергается критике в Сети из-за резких перемен во внешности, которые фолловеры связывают с “пластиками“, предстала в образе женщины-вамп. Артистка, которую раньше - из-за миловидной внешности - поклонники называли “миленькой“, “симпатичной“ и “нежной“, видимо, решила показать публике, что бывает и яркой хищницей.

Так, на днях Лорак удивила поклонников снимком, на котором предстала в наряде с очень глубоким декольте, дополненным ярко-красными перчатками из сетки. На глазах у певицы - красные очки-сердца, а выражения лица как бы намекает, что связываться с такой “сердцеедкой“ - может быть опасно.

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На новом фото Лорак предстала в образе “попроще“, однако продолжила тему “опасной леди“. Артистка позирует в спортивных брюках и черной футболке, держа в руке бумажный стаканчик с напитком. Казалось бы, в таком “домашнем“ виде сложно проявить эпатажность? Но Лорак это удалось. На ее лице играет улыбка “хищницы“, а черный маникюр снова намекает на “женщину-вамп“.

Поклонники похвалили фото Лорак, отметив, что она выглядит очень уверенной в себе, а глаза светятся счастьем.

Ранее мы писали, что бойфренда Ани Лорак раскритиковали за странное поведение рядом с артисткой.