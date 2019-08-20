Сексапильная исполнительница показала, как загорает на яхте.

"Такая женственная": Мишель Андраде выставила фото с отдыха в купальнике instagram.com/mishvirmish

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Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде очаровала Сеть фотографиями с морского отдыха. В Инстаграм артистка добавила снимок, сделанный на борту яхты - Мишель позирует в бледно-розовом раздельном купальнике с белой аппликацией. Девушка загорает, сидя на специальной мягкой подкладке. Она слегка отвернулась от камеры и держит руки на чуть согнутых ногах.

Фотки с моря очень много🙄 Но мы жеее девочки😁, - написала Мишель.

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Подписчики отметили, что девушка очень красива и подчеркнули ее невероятную женственность.

Ранее Мишель уже выставляла снимки с прогулки по курортному городу. Она позирует в коротких белых шортах и майке на одно плечо, а на заднем плане видны пришвартованные яхты.

Ранее мы писали, что беременная Санта Димопулос выставила фото в бикини.