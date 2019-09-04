Соблазнительная Тина Кароль показала горячее фото в купальнике

Певица Тина Кароль опубликовала еще один откровенный кадр со съемок клипа "Вабити".

Известная украинская исполнительница и ведущая шоу “Танці з зірками 2019“ Тина Кароль в очередной раз взбудоражила Сеть откровенной фотографией.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала новый кадр со съемок клипа “Вабити“. Отметим, что видео собрало на Youtube уже больше более 2,1 млн просмотров.

На свежем кадре 34-летняя звезда позирует на шезлонге в купальнике оригинального кроя. Пляжный наряд усыпан блестками и украшен тоненькими бретельками.

Поклонники Кароль осыпали певицу множеством комплиментов в комментариях под фото.

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“Ты что делаешь? Не разбивай мне, пожалуйста сердце, это же слишком красиииивооо“, “ОЙ, КАК Я ЖДАЛА ЭТИ ФОТОЧКИ. Sexy просто“, “Идеальная”, “Богиня! Просто самая лучшая на свете”, “Обворожительная и очень прекрасная и очаровательная потрясающая девочка“, - написали подписчики артистки.

Ранее Тина Кароль похвасталась роскошной фигурой в обтягивающем наряде.