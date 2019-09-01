В коротком топе и обтягивающих лосинах: Тина Кароль похвасталась фигурой

Певица Тина Кароль опубликовала новый соблазнительный кадр в соцсети.

Известная украинская певица, судья шоу “Голос країни“ и ведущая проекта “Танці з зірками 2019“ Тина Кароль в очередной раз взбудоражила Сеть откровенной фотографией.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена в пикантном образе. На соблазнительном фото Тина позирует в коротеньком белом топе и черных обтягивающих лосинах. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру звезды.

Свежий кадр Кароль оставила без подписи, лишь добавила несколько хэштегов и отметила автора фото - Алину Симоненко.

Поклонники Тины Кароль остались в восторге от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

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“Просто очень прекрасна и красивая девушка. Я вами безумно очарован, вашей красотой и прекрасным талантом“, “Талия, омайгад. Это невероятно просто“,, “Слушайте, мадам, вы нарушаете все правила физики, полюса смещаются к вам“, “Крутое фото“, “Секс, наркотики и Тина Кароль“, “Тина, а почему так жарко??“, “А можно пожарников и скорую?“, “УМОПОМРАЧИТЕЛЬНО!!!!!“, “Сексуашкаааа“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее видео Тины Кароль с сыном умилило Сеть.