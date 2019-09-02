"Какая красотка": Тина Кароль взбудоражила Сеть прозрачным нарядом

Певица показала полупрозрачное платье, в котором появилась на шоу "Танці з зірками".

Известная украинская певица и ведущая проекта “Танці з зірками“ Тина Кароль в очередной раз покорила пользователей Сети пикантными кадрами.

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Так, на своей странице в Instagram артистка поделилась снимками, где она запечатлена в “полуголом“ платье, которое надела для второго прямого эфира шоу “Танці з зірками 2019“.

Откровенное платье звезды состоит из черного боди с тонкими бретелями и с глубоким декольте. От груди в пол идет прозрачная юбка, созданная из отдельных крупных зеркальных “чешуек”. Свой образ Тина дополнила серебристыми босоножками и волнистой укладкой и алой помадой.

Поклонники принялись активно осыпать исполнительницу восторженными комментариями.

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“Какое у тебя милое личико на этих фотографиях. И очень красивую укладку сделали, выглядишь, как девушка с красной дорожки“, “Какая красотка“, “Боже, какая красивая. Такая сексуальная и нежная в одно время“, “Тиночка, солнышко, не подскажешь как быть такой же сногсшибательной как ты?“, “Тина, ну ты секс))“, “Пришла и поразила всех“, - написали подписчики Кароль.

Посмотреть второй выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.