"Танці з зірками 2019": Екатерина Кухар и Ирина Билык повздорили в Сети

Ирину Билык оскорбило ее упоминание во втором эфире проекта "Танці з зірками 2019".

Популярная украинская певица Ирина Билык и судья проекта “Танці з зірками 2019“, прима-балерина Екатерина Кухар поссорились в Сети.

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На своей официальной странице в Instagram Билык опубликовала гневный пост, заявила, что возмущена тем, что Кухар упомянула ее имя в эфире танцевального шоу. Так, когда Екатерина комментировала выступление пары Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара, бывшего супруга Билык, она сказала:

“Я сегодня с восторгом наблюдала за такой другой Булитко. И наконец забыла об Ирине Билык“.

Такие слова Ирина посчитала публичным оскорблением. И в своем Instagram-аккаунте она высказала свое мнение по поводу комментария Кухар.

“Как то я с вами говорила о self-made woman и забыла одну главную вещь: делиться опытом так же важно, как и не опускаться до “летающих табуреток“ на сцене центральных каналов. Особенно, если из большого искусства ты уходишь в шоу-биз, вдвойне когда тебя за это начинают презирать коллеги и дело тут не в противном голосе. Женщин, которые вызывают в профессиональной тусовке просто тонны ненависти заботливо греют у себя на груди национальные СМИ, потому что даже предательство профессии и профессиональная несостоятельность - это рейтинг, а не то, что эти женщины могли бы о себе подумать. Хочу просто заметить, что когда все, что остается у центрального канала это плохо говорящие балерины, потерявшие признание коллег и любовь публики, компенсировать данные прискорбные вещи с помощью моего имени просто дно. Вам, как приме-балерине в далеком прошлом неоднократно намекала аудитория многих артистов: не надо так, не унижайте себя ненавистью к более успешным. И не ставьте, пожалуйста, в неловкое положение прекрасную и харизматичную пару, партнером в которой является мой бывший муж. Мне не жалко своего имени, раз уж вам больше не на чем хайпить, но давайте просто вспомним кто есть кто“, - написала Ирина Билык.

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Прима-балерина поспешила с ответом и в своем профиле в Instagram прокомментировала гневный пост певицы. По словам судьи “Танців з зірками“, она не оскорбляла артистку, а наоборот отдавала ей дань уважения. Также Екатерина призналась, что является фанаткой Ирины и обожает ее песни. Кухар заявила, что не верит в то, что Билык сама написала этот пост.

“Ирина, @bilyk_iryna Добрый вечер! Упоминая Вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала Вам дань уважения. Для меня Вы незабываемая певица. И мне очень жаль, что Вы этого не поняли... В юности я с большим удовольствием проникалась Вашими песнями, с радостью наблюдала бы и сейчас Ваш музыкальный творческий путь. После Вашего обращения, (мне было непонятно, почему Вы не обратились ко мне напрямую, хотя бы через отметку), сложилось впечатление, что этот текст написал кто-то за Вас. Я уверена, что Вы душевная и мудрая женщина. Оставаясь в большом искусстве, приглашаю Вас в Национальную Оперу Украины, на свой спектакль - “Жизель“, надеюсь, это вдохновит Вас на новое музыкальное творение! Всего самого доброго!“, - написала Екатерина Кухар.

Посмотреть второй выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.