Ольга Сумская посетила второй эфир шоу "Танці з зірками" и вспомнила о своем участии в первом сезоне.

"Снова захотелось на паркет": Ольга Сумская вспомнила об участии в "Танцях з зірками" instagram.com/olgasumska

Популярная ведущая и актриса, Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась с поклонниками закулисными кадрами со второго эфира шоу “Танці з зірками 2019“, который состоялся 1 сентября.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала целую подборку снимков и видео из бэкстейджа прямого эфира. Так, в подборке кадров можно увидеть селфи с Олегом Винником, который во втором выпуске “Танців з зірками 2019“ попробовал себя в роли ведущего “балкона”.

Еще одно фото Сумская сделала с судьей проекта Екатериной Кухар, которая появилась на съемках с новой прической. Также в подборке можно увидеть кадр с танцором Дмитрием Дикусаром. Напомним, что Дикусар был партнером Ольги Сумской во время одного из эфиров самого первого сезона “Танців з зірками“ в 2006 году.

“Дивилась #танціззірками2019 наживо! Неймовірні емоції! Згадала,як у першому сезоні танцювала з @dikusar_dmitriy квік-степ Проньку і Голохвастова, знову захотілось на паркет! Браво всім учасникам!”, - эмоционально подписала новую публикацию Ольга.

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Отметим, что во время прошлогоднего сезона танцевального проекта актриса также вспоминала об этом танце и даже разместила в Instagram небольшой отрывок с выступления.

Посмотреть второй выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.