Узнайте, кто из участников "Танців з зірками 2019" покинул шоу во втором эфире, 1 сентября.

"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу во втором выпуске instagram.com/tanci1plus1

1 сентября состоялся второй прямой эфир популярного украинского проекта “Танці з зірками 2019“.

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Наименьшее количество баллов от судей шоу “Танці з зірками 2019“ и зрителей получили пары TAYANNA и Игорь Кузьменко, SERYOGA и Аделина, Надежда Матвеева и Валерий Шохин, попав в зону риска.

Последнее место по голосованию зрителей заняла пара TAYANNA и Игорь Кузьменко. Им не хватило баллов судей, чтобы остаться в проекте.

Таким образом, первыми шоу “Танці з зірками 2019" покинула пара №1 TAYANNA и Игорь Кузьменко.

Посмотреть второй выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.