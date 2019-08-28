Оля Полякова призналась, за кого болеет в "Танцях з зірками 2019" - видео

Певица Оля Полякова записала видеообращение для участника "Танців з зірками" Михаила Кукуюка.

Популярная украинская исполнительница и актриса Оля Полякова, которая сейчас на гастролях, впервые за долгое время порадовала подписчиков новой публикацией в Сети.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала домашнее видео, на котором засветилась без макияжа. В ролике Оля решила поддержать своего коллегу по фильму “Свингеры“ Михаила Кукуюка, который стал участником нового сезона “Танців з зірками“.

В начале видео Полякова призналась, что из-за насыщенного графика пропустила первый эфир танцевального проекта.

“Всем привет, дорогие мои! Я тут в гастролях своих совсем пропустила то, что в новом сезоне «Танцев со звездами“ танцует мой кинопартнер, дважды народный свингер Украины Михаил Кукуюк, да не просто танцует, а танцует для меня!“, – заявила Оля в новом видео.

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Звезда отметила, что Кукуюк на всю страну признался, что танцует для нее. Полякова в шутку заявила, что хочет удостовериться в серьезности слов актера. Оля пожелала Михаилу как можно дольше продержаться в шоу, чтобы он каждый эфир напоминать зрителям о ее концерте в Дворце Спорта.

“Миша, не ну я всегда знала, что у тебя хороший вкус, что кино сближает, но чтоб настолько! И раз уж за столько времени признаешься мне в своих чувствах и идешь на такие подвиги танцевальные, то я должна удостовериться в серьезности твоих слов и усложнить твою задачу. Потому что, Миша, танцевать могут все, хорошо или плохо… Неважно, главное что это легко. А вот напомнить стране событие вселенского масштаба, которое ждет ее 26 жовтня, на это нужно иметь смелость. А главное наглость. Поэтому, Мишенька, я желаю тебе, как можно дольше быть в этом шоу! И каждый эфир напоминать стране и зрителям 1+1, что 26 жовтня во Дворец Спорта возвращается шоу “Королева ночи“ Оли Поляковой.

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В конце видеообращения певица рассказала, чем порадует киношного партнера, когда он дойдет до финала. Также артистка сказала в ролике, что ей понравился первый танец Кукуюка, но судьи ему занизили оценки.

“И когда ты дойдешь до финала, я обещаю уговорить продюсеров на то, чтобы они снимали третью часть “Свингеров“ и ты сам лично будешь писать сценарий и напишешь там, что захочешь. И кстати, танцевал ты реально классно, и танец был сложный и оценки тебе занизили. Но ты главное работай, не обращай внимания и помни, что 26 жовтня Палац Спорту“.

Посмотреть первый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.