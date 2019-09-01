Узнайте, где можно посмотреть второй выпуск популярного шоу "Танці з зірками".

"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть второй выпуск онлайн instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 1 сентября, состоится второй прямой эфир шоу “Танці з зірками 2019“. Посмотреть второй выпуск онлайн можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

Читай также: Оля Полякова призналась, за кого болеет в “Танцях з зірками 2019“ - видео

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову в новом выпуске составит певец Олег Винник, который будет встречать участников на балконе.

Во втором выпуске шоу “Танці з зірками 2019“ примут участие 14 пар. А их танцевальные умения будут оценивать судьи шоу - Влад Яма, Екатерина Кухар и Франциско Гомес.

Список всех участников проекта “Танці з зірками 2019“:

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

TAYANNA и Игорь Кузьменко

Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Ксения Мишина и Женя Кот

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Надежда Матвеева и Валерий Шохин

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

SERYOGA и Аделина Дели

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

MARUV и JAY

Дзидзьо и Яна Цибульская

Елена Кравец и Максим Леонов

Читай также: “Танці з зірками 2019“: MARUV и Анна Ризатдинова померялись растяжкой

По правилам шоу, во время второго эфира одна из пар, которая наберет наименьшее количество баллов от жури и голосов от зрителей, покинет проект.

Отметим, что после выступлений всех участников ведущий шоу Олег Винник порадует зрителей своим хитом. На главном паркете страны он исполнит композицию “Роксолана“.

Смотреть анонс второго выпуска “Танців з зірками 2019“:

Посмотреть первый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.