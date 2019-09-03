Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тина Кароль похвасталась роскошной фигурой в обтягивающем наряде

Комментариев: 0
Певица Тина Кароль показала, в каком наряде появилась на концерте памяти Николая Мозгового.
Певица Тина Кароль выступила в просвечивающемся платье
Певица Тина Кароль выступила в просвечивающемся платье
instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница и ведущая проекта “Танці з зірками 2019“ Тина Кароль поделилась в Сети кадрами с фотосессии в стильном платье.

Читай также: “Какая красотка“: Тина Кароль взбудоражила Сеть прозрачным нарядом

На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько снимков, которые были сделаны за кулисами выступления на концерте памяти Николая Мозгового. 

На свежих фото Тина позировала в фиолетовом длинном платье с крупными рюшами от британского бренда David Koma. Пикантности наряду добавили прозрачные вертикальные полоски на на груди, рукавах и подоле. Также платье украшено вырезом на спине. 

Свой образ Кароль дополнила бежевыми босоножками на высоком каблуке, волнистой укладкой и алой помадой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol wearing @davidkomalondon #тинакароль #davidkoma Ph @spromojna

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Напомним, ранее видео Тины Кароль с сыном умилило Сеть

Поделись:
Теги: Тина Кароль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь