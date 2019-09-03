Тина Кароль похвасталась роскошной фигурой в обтягивающем наряде

Певица Тина Кароль показала, в каком наряде появилась на концерте памяти Николая Мозгового.

Популярная украинская исполнительница и ведущая проекта “Танці з зірками 2019“ Тина Кароль поделилась в Сети кадрами с фотосессии в стильном платье.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько снимков, которые были сделаны за кулисами выступления на концерте памяти Николая Мозгового.

На свежих фото Тина позировала в фиолетовом длинном платье с крупными рюшами от британского бренда David Koma. Пикантности наряду добавили прозрачные вертикальные полоски на на груди, рукавах и подоле. Также платье украшено вырезом на спине.

Свой образ Кароль дополнила бежевыми босоножками на высоком каблуке, волнистой укладкой и алой помадой.

Напомним, ранее видео Тины Кароль с сыном умилило Сеть.